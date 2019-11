Auf die Rabatte, fertig, los! : Wie am Black Friday mit Rabatten gemogelt wird

Der Black-Friday-Irrsinn bewegt kommende Woche die Republik. Es locken sagenhafte Rabatte. In Wahrheit sind die Angebote gar nicht so gut. Eine Übersicht.

Es soll Menschen geben, die schon im Frühjahr damit anfangen, sich um Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Andere werden jedes Jahr aufs Neue von der Adventszeit überrascht. Am kommenden Freitag könnten die Spätzünder allerdings ein gutes Geschäft machen. Denn dann ist wieder Black Friday.

Dieser arbeitsfreie Freitag nach dem höchsten amerikanischen Feiertag Thanksgiving sorgt in Amerika jedes Jahr für einen Kundenansturm auf die Geschäfte. Denn die locken mit hohen Rabatten. Das zumindest versprechen die meist schwarzen Plakate, die in diesen Tagen zu Tausenden die Schaufenster zieren. In den vergangenen Jahren ist der Shopping-Tag auch in Deutschland angekommen, angetrieben vor allem durch die Online-Händler. Vorn mit dabei ist der Internetriese Amazon. Schon seit dem vergangenen Freitag, 0 Uhr, veröffentlicht Amazon im Minutentakt neue Superangebote. Für die Verbraucher ist aber Vorsicht geboten. Denn nicht überall, wo Prozente draufstehen, ist auch ein echter Rabatt drin.

Durchschnittlicher Rabatt von sechs Prozent

Vergleichsportale untersuchen die Rabatte. Das Portal Idealo, das das ganze Jahr über Preise vergleicht, kommt zu dem Schluss, dass am Black Friday zwar 74 Prozent der untersuchten Produkte zu günstigeren Preisen gehandelt werden als in den vier Wochen zuvor. Doch der Rabatt beträgt durchschnittlich gerade einmal 6 Prozent. Am meisten Geld lässt sich demnach bei Spielekonsolen und ihrem Zubehör sparen, nämlich durchschnittlich 15 Prozent oder 45 Euro. Auch bei Fernsehern (9 Prozent und etwa 91 Euro) und Handys (7 Prozent und 34 Euro) lohnt sich ein Blick.

Das Portal Guenstiger.de hat ausgewertet, welche Anbieter im Schnitt die höchsten Rabatte gewähren. Hier führt Amazon, wo die Preise 13 Prozent niedriger liegen als für dieselben Produkte bei anderen Anbietern, gefolgt von Saturn (7 Prozent). Schlusslicht sind die Parfümeriekette Douglas (25 Prozent teurer als bei anderen Anbietern) und der Elektrohändler Conrad (13 Prozent teurer).

Eine weitere interessante Beobachtung hat die Stiftung Warentest gemacht. Sie fand heraus, dass die neuesten und am besten getesteten Produkte nur in seltenen Fällen mit Rabatt angeboten werden. Nur 4 von 50 Top-Produkten gab es demnach mit Rabatt. Wer allerdings nicht unbedingt die neueste Ausführung einer Waschmaschine oder das aktuellste Smartphone haben will, hat gute Chancen, ein paar Euro zu sparen.

Nicht mehr kaufen als nötig

Um nicht auf Lockangebote hereinzufallen, sollte jeder Verbraucher ein paar Hinweise beachten. Zum einen sind die Rabatte nicht immer so hoch wie angegeben. Verbraucherschützer monieren, dass als Referenzgröße für Preisnachlässe meist die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller herangezogen wird. Das seien jedoch Mondpreise, die kaum ein Verbraucher jemals bezahlen muss – egal wo er das Produkt kauft.

Als Vorbereitung für den Black Friday sollte man sich überlegen, welche Produkte man wirklich braucht. Am besten legt man sich dazu eine Liste an. In den großen Verkaufsportalen ist das digital möglich. Bei Amazon etwa gibt es die Funktion „Wunschliste“. Oder aber man legt den ersehnten Artikel in den Warenkorb, ohne zu kaufen. Dann informiert Amazon den Kunden per E-Mail über jede Preisänderung.

Wie eine Umfrage ergab, lassen sich 83 Prozent der deutschen Online-Einkäufer von einem vermeintlich guten Angebot zu Spontankäufen hinreißen. Das kann jedoch ein Fehler sein. Lieber sollte man sich die Zeit nehmen, Preise bei verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Zudem sollte man sich nicht von den Countdowns der Anbieter („Dieses Angebot gilt noch 2 Stunden und 32 Minuten“) zu Schnellschüssen verführen lassen. Viele der Angebote, die am Black Friday gelten, sind auch in den Wochen danach noch gültig. Zudem steigen die Preise in der Vorweihnachtszeit weniger stark an, als viele erwarten würden.

Ein interessantes Werkzeug ist auch der Preis im Zeitverlauf. Es gibt gleich mehrere Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben und eine Preiskurve für einzelne Produkte erstellen. Auf Camelcamelcamel.com etwa kann der Käufer einen Amazon-Link einfügen und erhält den Preisverlauf für die vergangenen 18 Monate. Auch der direkte Vergleich zur Preisentwicklung bei Drittanbietern lässt sich als Kurve anzeigen.

Auch ein Blick ins Ausland kann sich lohnen. Zwar sind gerade die deutschen Verbraucher bei ausländischen Anbietern oft skeptisch, doch nicht selten gibt es dort seriöse und bessere Angebote. Das iPhone X etwa kostet in Italien 64 Euro weniger als in Deutschland. Aber Achtung: Gerade an Sonderverkaufstagen wie dem Black Friday werben auch betrügerische Fake-Shops sehr offensiv mit hohen Rabatten. Wer sich nicht sicher ist, sollte den Kauf auf Rechnung oder die Abrechnung per Kreditkarte wählen. Wenn man die Ware nicht erhält, muss man auch nicht zahlen. Nach der Vorauskasse hingegen ist es schwierig und nicht selten unmöglich, das Geld für ein nicht geliefertes Produkt wiederzuerlangen. Fake-Shops bieten diese sicheren Zahlmethoden oft erst gar nicht an. Das ist ein erstes Indiz für die Unglaubwürdigkeit des Anbieters. Helfen können auch Gütesiegel wie das von Trusted Shops.

Und wenn das Schnäppchen doch keines war? Dann gilt beim Online-Einkauf ein Widerrufsrecht von 14 Tagen – auch für reduzierte Ware. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Ware. Übrigens: Wer leer ausgeht, befindet sich in guter Gesellschaft. Denn der Black Friday ist gleichzeitig auch der „Buy Nothing Day“ - also der „Kauf-nichts-Tag“, den eine Reihe von Organisationen Jahr für Jahr ausrufen, um zum Konsumverzicht anzuregen. Auch das ist eine Überlegung wert.