Existenzängste nehmen zu : Wenn Schulden krank machen

An der Tankstelle, aber auch im Supermarkt bekommen die Verbraucher die deutlich gestiegen Preise besonders zu spüren: Der Liter Diesel oder Benzin kostet 2 Euro, eine Packung Butter oft noch weit mehr. Zweistellige Preissteigerungen auch für Gurken, Tomaten, Sonnenblumenöl oder Mehl binnen eines Jahres wiegen schwer im Geldbeutel. Wegen des Ukrainekriegs und steigender Energiepreise ist die Inflationsrate hierzulande im März nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf voraussichtlich 7,3 Prozent gestiegen – so hoch lag sie seit 40 Jahren nicht mehr.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Immer mehr Menschen bringt dies an ihre Belastungsgrenze und in finanzielle Schwierigkeiten. Angesichts solcher Preis­sprünge können zahlreiche Bundesbürger selbst ihre täglichen Ausgaben kaum noch bezahlen. In einer repräsen­tativen Umfrage des Meinungsforschers Yougov etwa sagte dies im Durchschnitt jeder siebte Deutsche. In absoluten Zahlen seien dies gut 10,4 Millionen Menschen – ein Plus von weit mehr als einem Drittel seit Januar, heißt es von der Postbank, Auftraggeberin der Analyse. Auffallend daran: Auch Bezieher mittlerer Einkommen sind zunehmend betroffen, obwohl die hohe Inflation Geringverdiener natürlich mit besonderer Härte trifft.