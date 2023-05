Lieblingsobjekte kann es grundsätzlich viele geben. Und dennoch zeigen sich je nach Alter der Sammler so einige Gemeinsamkeiten – auch was ihre Motivation anbelangt. Die Inflation stoppt das Sammeln nicht.

Fast jeder sammelt irgendetwas mit Leidenschaft – selbst diejenigen, die dies strikt bestreiten würden, und seien es nur die kleinen Mitbringsel aus dem Urlaub oder die lieb gewonnenen Bücher im Regal. Eine solche Passion geht über bekannte Klassiker wie Briefmarken, Münzen, Uhren, Schmuck, kleine oder große Automobile, Antiquitäten, Kunstwerke oder Wein oft weit hinaus. Es gibt die begeisterten Sammler von Handtaschen, Hüten oder Kappen, kunstvollen Puppen oder Teddybären, Weihnachtsschmuck aus Kunsthandwerk, aber auch von Überraschungseifiguren, Fanartikeln, Sportbildchen, Flugzeugfotos oder Plastiktüten. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Manche Menschen tun es aus purem Spaß am Sammeln oder an den Lieblingsobjekten, andere auch, um ihr Geld auf etwas andere Weise möglichst lohnenswert zu investieren. Im besten Fall sollten aber das Portemonnaie, der Platz zu Hause, die verfügbare Zeit und idealerweise vielleicht auch der Partner zu der individuellen Sammelliebe passen, damit die Freude auf Dauer ungetrübt bleibt.

Etwa neun von zehn Deutschen geben an, über eine entsprechende Leidenschaft zu verfügen. Fast zwei Drittel davon sammeln oder haben dies zumindest in der Vergangenheit schon getan. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Onlinemarktplatzes Catawiki vom Forschungsinstitut Yougov durchgeführt wurde. Befragt wurden rund 10.000 Menschen im Alter von 18 Jahren an in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Italien nach Sammelverhalten und Präferenzen.