Spanische Weihnachtslotterie : Der Milliarden-Hype um „El Gordo“

Die spanische Lotterie zieht eine ganze Nation in ihren Bann – und sorgt in Deutschland für richtig Ärger. Es geht um 2,4 Milliarden Euro.

Das Spektakel um die größte Lotterie der Welt läuft so kurz vor den Festtagen traditionell auf seinen Höhepunkt zu. In Spanien warten an diesem Sonntag rund 2,4Milliarden Euro darauf, verteilt zu werden. Die Rede ist von der viel beachteten Weihnachtslotterie und ihrem „El Gordo“, übersetzt „der Fette“, dem Hauptpreis in Höhe von 4 Millionen Euro. Dieser wird in diesem Jahr 170-mal ausbezahlt. Solche Gewinnsummen locken auch Spieler aus anderen Ländern.

In Spanien selbst ist es ein nationales Ereignis. Millionen von Menschen treffen sich in Bars, auf Plätzen oder zu Hause und verfolgen die im Fernsehen live übertragene Ziehung stundenlang. Wer kein spanisches Fernsehen empfangen kann, dem bleibt die Übertragung im Internet.

Durchschnittlicher Spieleinsatz von 60 Euro

Im Durchschnitt kommt dieses Mal auf jeden einzelnen Bewohner Spaniens ein Spieleinsatz von 60 Euro. Die Ausschüttungsquote liegt mit 70 Prozent um einiges höher als die aller anderen Lotterien auf der Welt. Zum Vergleich: In Deutschland zum Beispiel werden bei der staatlichen Lotterie „6 aus 49“ nur 50 Prozent der Einnahmen wieder ausgeschüttet.

Zugleich sorgt „El Gordo“ hierzulande für Ärger: Verbraucherschützer und Lotteriegesellschaften warnen vor Anbietern, die als Trittbrettfahrer im Internet illegal Lose auf dem deutschen Markt verkaufen. Im Grunde steht der jahrelange Streit um das staatliche Lotteriemonopol in Deutschland dahinter.

Die Zahlen der „La Lotería Navidad“, der ältesten und größten Lotterie der Welt, werden seit dem Jahr 1812 alljährlich am 22. Dezember in feierlichem Rahmen gezogen. Auch in diesem Jahr findet diese Ziehung im Opernhaus Teatro Real in Madrid statt. Und es geht dabei sehr musikalisch zu. Kinder der Schule San Ildefonso tragen die siegreichen Zahlen der Ziehung traditionell singend vor.

Der Gewinn hat schon Altenheime, Fußballvereine oder ganze Dörfer glücklich gemacht, denn er ist immer ein Gruppengewinn und wird auch so gefeiert. Ins gesamt gibt es 100.000 Losnummern, die jeweils 170-mal ausgegeben werden. Die Chancen auf den Hauptgewinn stehen damit bei eins zu 100.000 – eine außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit.

Die am Mittwoch und Samstag wöchentlich ausgespielte Lotterie „6 aus 49“ in Deutschland zum Beispiel hat eine Jackpot-Chance von eins zu 140 Millionen für sechs Richtige plus Superzahl.

Lose in Spanien erhältlich

Ein Los in Spanien kostet 200 Euro. Üblich sind aber Zehntellose, die nur 20 Euro kosten. Allerdings erbringen sie auch lediglich ein Zehntel des möglichen Gewinns. Das sind immerhin noch 400000 Euro. 22 Prozent Einnahmen von „El Gordo“ fallen dem Staat zu, die restlichen 8 Prozent gehen als Provisionen an die einzelnen Verkaufsstellen und werden für Aufwendungen gezahlt. Anders als in Deutschland sind die Gewinne der Spieler aber von 2500 Euro an steuerpflichtig. Die Lose sind nur in Spanien an Verkaufsstellen im Land erhältlich. Jeder kann sie dort erwerben. Die Gewinne dieser Weihnachtslotterie kann man sich auch nur in Spanien auszahlen lassen.

Weil die Lotterie weit über die spanischen Grenzen hinaus bekannt ist, wird von Anbietern im Internet versucht, auch auf dem deutschen Markt von dieser Popularität zu profitieren. Doch dabei handelt es sich um die umstrittenen Zweitlotterien – speziell das Unternehmen Lottoland mit Sitz in der Steueroase Gibraltar. Angeboten werden dem Kunden jedoch keine Originallose von „El Gordo“, sondern nur Wettanteile. Die Weihnachtslotterie in Spanien wird somit nur nachgebildet. Die Gewinne werden über Versicherungen abgesichert. Gleiches bietet das Tochterunternehmen Lottohelden an.