Aktualisiert am

10.000 Euro : Was Sie über die neue Bargeld-Grenze wissen müssen

Seit Montag gilt in Deutschland eine neue Grenze für Bargeld-Einzahlungen bei Banken: Wer mehr als 10.000 Euro bar einzahlen will, muss für das Geld einen Herkunftsnachweis vorlegen. Eine entsprechende Vorgabe der Bankenaufsicht BaFin zur Geldwäsche-Prävention setzten die deutschen Banken jetzt um, teilte der Branchen-Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft mit. Dies gelte auch bei Einzahlungen in mehreren Teilbeträgen, wenn die Summe 10. 000 Euro überschreite.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Als Herkunftsnachweis akzeptiert werde beispielsweise ein Kontoauszug einer anderen Bank oder eine Auszahlungsquittung, die belegten, woher das Geld komme. Vorgelegt werden könnten auch Rechnungsbelege, wenn jemand beispielsweise ein Auto oder Gold verkauft habe. Auch Quittungen über Geschäfte mit ausländischen Währungen würden als Herkunftsnachweis akzeptiert, ebenso wie Erb-Nachweise oder Schenkungsurkunden.