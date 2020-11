Steigende Preise : Jetzt ist es Zeit, den Heizöl-Tank zu füllen!

Aktualisiert am

Kaum wird es kalt, schon wird das Öl teurer. Nicht zuletzt die gute Stimmung an den Finanzmärkten aufgrund der Nachrichten zum Corona-Impfstoff hat in den vergangenen Tagen den Preis für Rohöl auf den Weltmärkten steigen lassen – und mit ihm auch den Preis für Heizöl in Deutschland. Von 37 auf fast 45 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent seit Ende Oktober gestiegen. Heizöl hat sich im selben Zeitraum von 37 auf knapp 42 Euro je 100 Liter verteuert.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Gegenüber den vergangenen Monaten ist das zwar ein deutlicher Preisanstieg. Im Vergleich zu anderen Jahren ist Heizöl gleichwohl immer noch sensationell billig. Gegenüber November vorigen Jahres beispielsweise ist es um knapp 36 Prozent günstiger, wie der Öldienstleister Tecson vorrechnet. Die Preise im September und Oktober sollen sogar Zehn-Jahres-Tiefstände für diese Jahreszeit gewesen sein. Der Deutsche Mieterbund schätzt in seinem Heizspiegel, der zusammen mit dem Beratungsunternehmen Co2online erstellt wird, dass für Haushalte, die mit Öl heizen, in diesem Jahr die Heizkosten im Schnitt um 18 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr – dank des billigen Öls.