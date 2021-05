Umfrage : Was tun mit unverhofftem Geld?

Aktualisiert am

Was tun mit unverhofftem Geld?

Was machen Sie mit 10.000 Euro? Ausgeben, sparen, anlegen? Eine Umfrage im Auftrag der Postbank wollte dies herausfinden. Die Antworten halten sich die Waage.

Geld geschenkt zu bekommen ist eine schöne Sache. Aber was fängt man mit dem plötzlichen Geldsegen an? Das wollte die Postbank wissen und ließ das Kantar-Institut in einer repräsentativen Online-Befragung 1.000 Menschen ab 16 Jahren diese Frage stellen.

Ausgangspunkt war ein Geschenk von 10.000 Euro. Jeder Dritte würde das Geld ausgeben und sich einen persönlichen Wunsch erfüllen. Im Osten der Republik würden dies sogar rund 40 Prozent tun. Mehr als jeder Vierte wollte das Geldgeschenk dagegen gewinnbringend anlegen, etwa in Wertpapiere, fast ebenso viele würden es auf ein Sparkonto einzahlen. „Auch wenn der Wunsch nach Konsum an erster Stelle steht, ist der Anteil der Befragten, die das geschenkte Geld anlegen oder sparen würden, auffallend hoch“, sagt Frank Kuczera von der Postbank. Dies spiegele das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit wider, das besonders in Krisenzeiten ausgeprägt sei.

Unter den männlichen Befragten ist die Geldanlage sogar die beliebteste Option: Mehr als jeder dritte Mann (36 Prozent) würde das Geld anlegen, aber nur jede fünfte Frau. Unter diesen würde mehr als jede Dritte (36 Prozent) das Geld ausgeben, von den befragten Männer nur 29 Prozent. Das Sparkonto wählte nur jeder fünfte Mann, aber fast jede dritte Frau.