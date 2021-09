Bahnstreik : Das können Sie tun, wenn Ihr Zug ausfällt

Der Bahnstreik geht in die dritte – und bislang längste – Runde. Wieder werden Hunderttausende Reisende betroffen sein. Was können Bahnkunden tun? Ein Überblick.

Die Lokführergewerkschaft GDL ruft heute ab 17 Uhr zum Streik im Güterverkehr auf. Von Donnerstagmorgen, 2 Uhr, bis Dienstagmorgen der kommenden Woche ist dann auch fünf Tage lang der Personenverkehr betroffen. Die Bahn will versuchen, im Fernverkehr zumindest ein Viertel des üblichen Angebots am Fahren zu halten. Doch der dritte Streik in wenigen Wochen wird wieder Hunderttausende Pendler und Reisende treffen. Was können Sie also tun, wenn auch Sie betroffen sind?

Alternativen checken

Die Bahn ruft für die Zeit des Streiks grundsätzlich zum Verschieben von Fernreisen auf, wenn Kunden nicht zwingend fahren müssten. Die Informationen zu Zugausfällen finden sich auf den Internet-Seiten der Bahn und werden laufend aktualisiert. Hier gibt es aktuelle Verkehrsmeldungen und hier lassen sich auch die tatsächlichen Abfahrtszeiten für jeden einzelnen Zug und Bahnhof – oder eben Ausfälle – nachprüfen.

Auch der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr steht in der Fahrplanauskunft auf den Internet-Seiten der Bahn und in der App DB Navigator zur Verfügung. Auf dem Mobiltelefon lassen sich Informationen auch unter mobile.bahn.de/ris abrufen. Für das im Fernverkehr reduzierte Angebot haben besonders stark genutzte Verbindungen Priorität, etwa von Berlin in die Rhein-/Ruhr-Region, von Hamburg nach Frankfurt (Main) sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Es soll ein Grundangebot aufrecht erhalten werden.

Nach dem Streikaufruf am Montag und Dienstag hatte die Bahn außerdem in ihren Verkehrsmeldungen nach und nach Ersatzfahrpläne für den Regionalverkehr veröffentlicht. In der Online-Fahrplanauskunft und der App DB Navigator sollen sie zum Teil allerdings erst im Laufe des Mittwochs verfügbar sein.

Informationen am Telefon

Seit Montag 19 Uhr ist auch die kostenlose Service-Hotline der Bahn unter 08000/996633 wieder in Betrieb. Darüber hinaus gibt es auf den Internet-Seiten auch einen interaktiven Chatbot. Die ständige Servicenummer 030/2970 (normaler Telefontarif) verzeichnete laut Angaben der Bahn schon vor dem Streik aufgrund der Corona-Lage längere Wartezeiten.

Das dürfte auch für die Reisezentren an Bahnhöfen gelten, wobei beim Schlangestehen die Corona-Abstandsregeln zu beachten sind. Die Bahn will an den Bahnhöfen während der Streiktage hunderte zusätzliche Mitarbeiter einsetzen, an die sich Reisende wenden können. Es stehen aber auch 400 Video-Reisezentren zur Verfügung. Diese finden sich wie alle anderen Reisezentren und Agenturen bei der Bahn hier.

Andere Verkehrsmittel nutzen

Wenn alle Stricke reißen, müssen Reisende auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Viele dürften auf das Auto umsteigen, doch das könnte durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen Geduld erforderlich machen. Für jene, die kein Auto haben, gibt es andere Alternativen: Auch mit Fernbussen kann man von Stadt zu Stadt reisen. Zur Orientierung gibt es eine Reihe von Fernbussuchmaschinen. Fernbusse sind nicht teuer, eine Reise von Hamburg nach Berlin gibt es schon ab 7,99 Euro, natürlich sind in einer solchen Zeit viele Verbindungen teurer. In der Vergangenheit hat die Bahn auch schon von größeren Bahnhöfen aus Taxi- oder Fernbusfahrten organisiert.