Kolumne: „Frag den Mohr“ : Was, wenn mein Stromversorger pleitegeht?

Was, wenn mein Stromversorger pleitegeht?

Die drastisch gestiegenen Energiepreise machen den Anbietern zu schaffen. Die Kunden sitzen zwar nicht im Dunkeln, vielleicht aber in einem zu teuren Tarif. Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Das kann teuer werden: Stromzähler in Karlsruhe Bild: dpa

Derzeit häufen sich die Pleiten von meist kleineren Stromanbietern. Kurz vor Weihnachten hat zudem der selbst ernannte „Stromdiscounter“ Stromio mit mehreren Hunderttausend Kunden die Stromlieferung eingestellt. Die drastisch gestiegenen Strompreise machen den Anbietern zu schaffen. Wer keine langfristigen Lieferverträge mit kalkulierbaren Konditionen hat, gerät derzeit in erhebliche Turbulenzen. Teilweise lag der Großhandelspreis für Strom im Dezember fünfmal so hoch wie ein Jahr zuvor.

Wer einen Stromanbieter hat, der plötzlich keinen Strom mehr liefert, muss sich keine Sorgen machen, bald im Dunkeln zu sitzen. Die Kunden wechseln automatisch in den Ersatzversorgungstarif ihres Grundversorgers. Der geht nach drei Monaten in den Grundversorgungstarif über. Der Grundversorger kann diese Kunden nicht ablehnen. Besonders nett macht er ihnen den Einstand oft aber auch nicht. Das Vergleichsportal Check 24 hat gerade ermittelt, dass 260 Grundversorger neue Tarife ausschließlich für Neukunden eingeführt und die Preise dabei um durchschnittlich 105,8 Prozent angehoben haben – was auf scharfe Kritik von Verbraucherschützern stößt. Die Grundversorger, oft Stadtwerke, müssen indes für die plötzliche neue Kundschaft Strom zu den aktuell teuren Konditionen zukaufen.

Wer gerade automatisch zu seinem Grundversorger wechseln musste, der sollte unbedingt genau die Konditionen studieren, zu denen er nun Strom bezieht. Oft wird er einen günstigeren Anbieter finden. Ihm steht für den Wechsel ein gesetzliches Kündigungsrecht mit einer Frist von zwei Wochen zu. Eine weitere Pleite ist beim neuen Anbieter wieder nicht ausgeschlossen, zumal in der aktuellen Marktlage das Angebot stark ausgedünnt ist. Wichtig ist, einen Tarif ohne Vorkasse zu wählen, denn das Geld ist im Insolvenzfall höchstwahrscheinlich weg.

