Für die meisten Anleger sind die höheren Zinsen ein Segen, für viele Kreditnehmer hingegen eine Last. Vor allem neu aufzunehmende Hypothekendarlehen sind teurer geworden oder solche, für die mit Ablauf der Zinsbindung von vielleicht zehn oder 15 Jahren eine Anschlussfinanzierung gefunden werden muss. Auch Ratenkredite sind von der Zinswende betroffen, wenngleich ihr Volumen in der Regel ungleich geringer ist. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die höhere Inflation die finanziellen Möglichkeiten vieler Menschen ohnehin eingeschränkt sind. Zuletzt betrug die Inflationsrate nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hierzulande im März 7,4 Prozent, im Januar und Februar waren es je 8,7 Prozent.

Was also tun? Finanzierungspläne ad acta legen oder erst einmal auf die lange Bank schieben? Immobilieninteressenten, die sich ungeachtet des schwierigeren Umfeldes ihren Traum von den eigenen vier Wänden dennoch erfüllen wollen, haben auch jetzt noch mehrere Stellschrauben, um sich finanziell zumindest zeitweise etwas Luft zu verschaffen. Abstriche an der Immobilie in Größe, Ausstattung, Alter oder Lage vorzunehmen ist sicherlich eine Möglichkeit, die Belastung insgesamt zu reduzieren und die Kredithöhe zu senken. Hierbei dürften die vielerorten gesunkenen Immobilienpreise helfen und die insgesamt niedrigere Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Aus einem Verkäufermarkt ist einer der Käufer geworden, in dem die potentiellen Interessenten mehr Möglichkeiten zum Verhandeln haben.