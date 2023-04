Die Kombi könnte für Studenten, die ihre Ausbildung über einen Kredit finanzieren, nicht schlechter sein. Da steigen einerseits die Preise, die das ohnehin schon knappe Budget noch etwas knapper machen. Lebensmittel, das Zimmer in der WG, alles ist teurer. Und dann müssen sie für ihren Kredit plötzlich auch noch deutlich höhere Zinsen bezahlen.

So ergeht es zahlreichen Studenten, die bei der Förderbank KfW einen Kredit abgeschlossen haben. Dieser ist unter Studienkrediten der am häufigsten genutzte. Auf 7,82 Prozent pro Jahr hat die Bank Anfang April den Zinssatz hochgeschraubt. Es ist eigentlich ein übliches Prozedere, jedes halbe Jahr passt die Bank die Zinsen an – im April und im Oktober.

Die hohen Zinsen sind eine große Last

Doch dass sie so schnell steigen, damit haben viele Studenten wohl nicht gerechnet. Bis vor einigen Monaten galt sogar noch eine Sonderregel, die in der Pandemie dafür sorgte, dass die Zinsen für die Studienkredite bei null lagen. So sollten Studenten entlastet werden. Mit dieser Ausnahme ist mittlerweile Schluss, es gelten wieder die alten Regeln. „Die Zinsen beim KfW-Studienkredit laufen aus dem Ruder“, sagt Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Dieser hohe Zinssatz sei für viele Studenten eine große Last.

Für sie bedeutet das vor allem, dass sie nun monatlich weniger zur Verfügung haben. Es ist eine Besonderheit des Kfw-Kredits, einen monatlichen Betrag ausgezahlt zu bekommen und nicht, wie bei anderen Krediten üblich, eine einmalige Summe. Von diesem monatlichen Betrag werden sogleich auch die Zinsen abgezogen. Die Rückzahlung des Kredits erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, oft wenn die Kreditnehmer bereits arbeiten.

Wer sich noch in der Auszahlungsphase befindet, sollte sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die eigenen Ausgaben und Einnahmen verschaffen. Lassen sich zum Beispiel Streamingabos streichen, oder kann man aufs Fitnessstudio verzichten? Außerdem kann die Summe der monatlichen Auszahlung auf bis zu 650 Euro angehoben werden. Eine Anpassung, ob nach oben oder nach unten, ist jeweils bis zum 15. des Monats möglich. Auch ein Zinsaufschub ist eine Option, der nächste Termin für den Antrag ist aber erst im Herbst.

Ulrich Müller vom Centrum für Hochschulentwicklung rät aber unbedingt davon ab, leichtfertig den Betrag zu erhöhen. Das sollte nur getan werden, wenn ansonsten der Studienabschluss gefährdet ist. Schließlich muss der Kredit auch wieder zurückgezahlt werden, bei 650 Euro monatlich über mehrere Semester kommt schnell eine beachtliche Summe zusammen. Wer etwa für das gesamte Bachelorstudium von sechs Semestern den Höchstbetrag aufnimmt, hat Schulden von mehr als 20.000 Euro. „Ein Kredit sollte immer nur die letzte Lösung sein. Diese Warnung gilt es besonders jetzt noch mal zu verstärken“, sagte der Fachmann.

Andere Einkommensquellen prüfen

Wer mit den höheren Preisen und Zinsen kämpft, sollte zuerst prüfen, ob das benötigte Geld auch anderswo herkommen könnte – etwa durch einen Nebenjob. Hier hat die Politik die Verdienstgrenze vor einigen Monaten auf 520 Euro angehoben. Vielleicht können auch die Eltern oder Verwandte zeitweise ein bisschen etwas zuschießen. Das sagt sich natürlich leicht, die meisten Studenten haben sich nicht grundlos für einen Kredit entschieden. Und die eigene Familie um Geld zu bitten ist nie einfach. Es gibt auch noch andere Fördermöglichkeiten, etwa Stipendien oder das Bafög. Letzteres wurde vor Kurzem angepasst. Es ist deshalb ratsam, zu prüfen, ob man nun bezugsberechtigt ist.