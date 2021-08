„Smart Wallets“ : Der kleine Geldbeutel kommt groß heraus

Passen in jede Hosentasche: In Smart Wallets ist Platz für Karten und für Münzen. Bild: Stefan Finger

Seit bargeldloses Bezahlen boomt, verliert das sprichwörtliche dicke Portemonnaie an Bedeutung. Doch ganz verzichten mögen nur wenige auf die Geldbörse. Schließlich haben sie auch zahlreiche Plastikkarten zu transportieren, und das soll möglichst elegant und funktional geschehen. Stress an der Kasse, wenn die EC-Karte im vollen Portemonnaie mal wieder schwer zu finden ist oder gar klemmt? Das soll Besitzern von Smart Wallets nicht passieren. Handlich, klein und leicht, lautet die Devise. Gespart wird eher am Platz für Geldscheine und Münzen. Die F.A.S. hat fünf dieser cleveren und oft unkonventionell designten Geldbörsen getestet. Ins Rennen gehen Modelle der Hersteller SecWal, Leatherest, Travando, I-Clip und Jamie Jacobs in einer Preislage von 30 bis 60 Euro. Größer als ein modernes Smartphone ist keines der Teile.

Beurteilt wird das Kartenmanagement der Smart Wallets sowie der Schutz des Inhalts. Auch die Verarbeitung erhält eine Note, hier half das Urteil von Simone Gögelein. In ihrer Ledermanufaktur in der Kölner Südstadt stellt sie Portemonnaies in Handarbeit her.