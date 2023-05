Das Wetter an diesem grau-nassen Dienstnachmittag passt zur Stimmung in der Schuldnerberatung im hessischen Limburg. Claudia Selig, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, kommt zum Erstberatungsgespräch. Sie erzählt von ihrer Mutter, die Selig verlassen hat, als sie vier Jahre alt war. Heute ist sie 32. Essstörungen, Schlafprobleme und drei Jahre in der Psychiatrie hat sie hinter sich. Und einigen Schmerz, den sie durch unzählige Einkäufe zu lindern versucht. „Wenn ich unglücklich bin, kaufe ich etwas“, sagt Selig. Sie hat über 30.000 Euro Schulden.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Jahrelang beglichen ihre Adoptiveltern die Rechnungen, doch seit etwa drei Jahren ist damit Schluss. Aktuell hat sie niemanden, der sie unterstützt. Die ehemalige Bäckereifachverkäuferin ist seit Januar arbeitslos. Paul Kratschmer, ehemaliger Banker und seit seinem Rentenbeginn ehrenamtlicher Schuldnerberater, hört ihr erst lange zu und entgegnet dann: „Ich sage es Ihnen, wie es ist. Ohne ihre Mithilfe läuft hier nichts.“ Kratsch­mer ist 73 Jahre alt. Er fragt, warum Selig keine weitere Therapie beginnen möchte, damit es ihr besser geht. Selig sagt nichts, ihr kommen die Tränen. Kratschmer reicht ein Taschentuch.