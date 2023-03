Die American Express Platinum Card gilt als eine der exklusivsten, aber auch am wenigsten akzeptierten Kreditkarten. Exklusiv ist nicht zuletzt der Preis: 55 Euro pro Monat (!), also 660 Euro im Jahr. Das heißt – noch. Denn ab September steigt die Jahresgebühr auf 720 Euro.

Um diesen exorbitanten Preis zu rechtfertigen, wirbt American Express mit einem Bündel geldwerter Vorteile. Für den höheren Preis gibt es dann neu jährlich 150 Euro an Guthaben für Restaurantbesuche sowie 120 Euro für Streamingdienste.

Interessant für Vielflieger

Am lohnendsten ist die Karte sicher für Vielflieger. Eröffnet sie doch die Möglichkeit, Flughafen-Lounges zu nutzen – und zwar unabhängig von der gebuchten Klasse oder Fluggesellschaft. Im Preis sind künftig zwei Karten für den „Priority Pass“ inbegriffen, die den Zugang dazu eröffnen. Zumindest theoretisch: In einschlägigen Facebook-Gruppen wird immer öfter Kritik laut, dass Inhabern dieses Priority Pass der Zugang verwehrt wird. Besonders häufig soll das in den USA und Südamerika der Fall sein. Die Praxis, die Lounge zahlenden Passagieren der Business Class vorzuhalten, greift demnach aber auch auf Flughäfen in Großbritannien und in Amsterdam um sich.