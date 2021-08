Überraschung im Supermarkt : Die Pfandfrage

Wer kennt das nicht? Nach dem Einkauf im Supermarkt findet man den Bon für die gerade abgegebenen Pfandflaschen noch in der Jackentasche – wieder einmal vergessen. Denkt man beim nächsten Mal nicht direkt daran, das kleine Stück Papier wieder mitzunehmen und an der Kasse vorzuzeigen, kann es rasch in Vergessenheit geraten. Nach einigen Wochen wird der Druck auf dem Bon aus Thermopapier oft schon blasser. Besonders bei kleineren Beträgen mag das vielleicht für viele noch lässlich sein. Doch zuweilen summieren sich diese.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Eigentlich kein Problem, denkt man vermutlich. Denn solch ein Bon sollte, ähnlich einem Gutschein, der an keine bestimmte Frist gebunden ist, auch länger gültig sein. Doch an der Kasse erlebt so mancher Kunde eine kleine Überraschung. Der Bon könne nur in der Filiale eingelöst werden, in der das Pfand auch abgeben worden sei, sagt etwa die Kassiererin im Rewe-Markt. Dieses Problem lässt sich vermutlich leicht lösen.