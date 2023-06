Die Dynamik auf dem Pariser Immobilienmarkt verliert weiter an Fahrt. Für das erste Quartal vermeldete die städtische Notarkammer am Mittwoch rund 34.300 verkaufte Altbauwohnungen in der mehr als 12 Millionen Einwohner zählenden Me­tropolregion Île-de-France, 22 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Nach einem Minus von 6 und 11 Prozent in den beiden vorangegangenen Quartalen hat sich der Abwärtstrend also noch einmal kräftig beschleunigt, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass sich die Verkäufe Anfang 2022 auf einem Rekordniveau befunden hatten. „In den meisten Märkten lag das Verkaufsvolumen im ersten Quartal 2023 unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre“, bilanzierten die Notare. Die Nachfrage der Haushalte werde durch sich weiter verschärfende finanzielle Bedingungen gezügelt. So seien die Zinssätze für Hauskredite in den ersten Monaten dieses Jahres weiterhin „in hohem Tempo“ gestiegen.

Auch beobachten die Notare „nach wie vor zahlreiche Ablehnungen von Krediten, auch bei solide erscheinenden Akten“, sowie erhöhte Anforderungen an das Eigenkapital und Resteinkommen, das Kreditnehmern zum Leben bleibt. Zugleich bleibe die wirtschaftliche, soziale und internationale Lage sehr schwierig und drücke auf die Stimmung der Haushalte.

All das hat Folgen für die Preise: Im rund zwei Millionen Einwohner zählenden Pariser Stadtzentrum setzte sich der Rückgang im ersten Quartal fort, laut der Notare betrug das Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2 Prozent. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis ist damit auf 10.310 Euro gesunken. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, fiele der Preis im dritten Quartal unter die 10.000-Euro-Schwelle.