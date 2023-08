Aktualisiert am

Nicht alles, was vom eigenen Konto abgebucht wird, hat seine Berechtigung. Was außer bestimmten Fristen noch zu beachten ist, damit die Urlaubsstimmung nicht allzu schnell wieder verfliegt.

Nach dem Ausspannen am spanischen Strand: Ganz egal, wo man seinen Urlaub verbringt - die Kontrolle der Finanzen danach kann sich immer lohnen. Bild: dpa

In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien in diesem Jahr schon wieder vorüber. Andere Urlauber genießen ihre Auszeit noch in vollen Zügen oder freuen sich erst darauf. Eines aber haben alle Reisenden gemein – es sei denn, der Urlaub ist von Dauer: das Nachhause­kommen mit den allseits bestens bekannten Beschäftigungen. Koffer werden ausgepackt, Neuigkeiten geteilt, Fotos gesichtet und gesichert. Die Wäsche wird gewaschen, der Kühlschrank gefüllt und die Post durchforstet.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Nach einer – vielleicht sogar längeren – Auszeit sollten aber auch die eigenen Finanzen einen sorgfältigen Blick wert sein, auch wenn es gerade schöner ist, in Erinnerungen zu schwelgen. So ein Urlaub kann einiges kosten, und nicht immer verläuft auch finanziell alles reibungslos. Während der Abwesenheit muss zudem nicht jede Belastung auf dem eigenen Konto berechtigt sein. Ein Übersehen oder zu spätes Entdecken solcher Unregelmäßigkeiten kann teuer werden.