Deutschland-Umfrage : Knapp die Hälfte der Lieferdienst-Nutzer ist erst seit Corona dabei

Vor allem in großen Städten nicht ungefährlich: Lieferdienstfahrer kämpfen sich durch den alltäglichen Straßenverkehr Bild: dpa

Knapp die Hälfte der Kunden von Lebensmittel-Lieferdiensten wie Gorillas, Flink und Co. nutzt die Angebote einer Umfrage zufolge erst seit der Corona-Krise. Rund 40 Prozent der befragten Nutzerinnen und Nutzer wiederum ließen sich auch schon vor der Pandemie Supermarktprodukte per Kurier nach Hause liefern. Das hat das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Mastercard in einer repräsentativen Umfrage ermittelt.

Jeder vierte Nutzer - unabhängig davon, seit wann er dabei ist - bestellt demnach auch heute noch regelmäßig Lebensmittel online. Etwas mehr als jeder Fünfte wiederum tut das im Vergleich zu den Hochzeiten der Pandemie inzwischen seltener. Rund 12 Prozent haben die Apps wieder gelöscht und gehen nur noch offline einkaufen.

Aus Sicht der Auftraggeber zeigen die Umfrageergebnisse, dass Lieferservice-Angebote für Lebensmittel nachhaltig angenommen würden und „Quick-Commerce“-Anbieter mit ihrer Lieferung binnen Minuten den Nerv träfen. Dabei gab immerhin ein knappes Drittel aller Befragten an, weder Restaurant-, noch Lebensmittel-Lieferdienste bislang genutzt zu haben und dass das für einen selbst auch nicht infrage komme. Weitere 8 Prozent würden es immerhin gerne mal ausprobieren. Befragt wurden in der Zeit vom 11. bis zum 15. August 2022 1009 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren.