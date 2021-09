Klarna und Co. : Die gefährliche Einladung zum Kaufrausch

Viele Konsumenten kaufen auf Raten und bemerken nicht, dass sie zunehmend über ihre Verhältnisse leben. „Buy now, pay later“ beschäftigt in einigen Ländern schon die Finanzaufsicht.

Die schönste aller Shoppingwelten sieht ungefähr so aus: Die Konsumenten sind überglücklich, weil sie nach Herzenslust einkaufen können, ohne sich um ihren aktuellen Kontostand zu kümmern. Die Händler sind unendlich begeistert, weil die ungezügelte Kauflust ihnen die Kassen füllt. Und die Unternehmen, die alle Zahlungen zwischen Kunden und Händlern im Hintergrund abwickeln, geraten aus dem Häuschen, weil sie für ihren Service gewaltige Batzen an Gebühren einstreichen. Was nach paradiesischen Zuständen und Glückseligkeit für jedermann klingt, ist Teil der Wirklichkeit. Dass diese verheißungsvolle Shoppingwelt für Verbraucher auch unschöne Risiken birgt, wird im allgemeinen Überschwang gerne ausgeblendet.

In der Corona-Pandemie, als die Läden und Warenhäuser zeitweise geschlossen waren und die Leute noch mehr mit Laptop oder Smartphone von zu Hause erledigt haben, hat Onlineshopping einen weiteren Schub bekommen. Dabei haben die Konsumenten feststellen können, dass sich das Netz über das schier unendliche Produktangebot hinaus als ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten entpuppt. Das liegt an einer Erfindung, die bei genauerem Hinsehen zwar altbekannt anmutet, aber aufs Neue gravierende Veränderungen nach sich ziehen könnte. Das englische Zauberwort heißt „Buy now, pay later“, von Eingeweihten stets BNPL abgekürzt. Das Prinzip ist denkbar einfach und steckt im Namen: jetzt kaufen, später bezahlen.

Wer nun behauptet, so etwas gibt es doch schon längst, der hat im Prinzip recht: Wer dank guter Bonität im Netz auf Rechnung kauft, wie es viele Deutsche weiterhin tun (siehe Grafik), der bezahlt auch erst dann, wenn die bestellte Ware angekommen ist und den Erwartungen entspricht. Auch wer sogenannte revolvierende Kreditkarten nutzt, kennt das Bezahlprinzip. Und wer einen Konsumentenkredit abschließt, um sich eine Großanschaffung wie ein Auto, eine Einbauküche oder eine Wohnzimmereinrichtung leisten zu können, erhält ebenfalls sogleich die guten Stücke und stottert den Preis dann in Raten über maximal 72 Monate ab und zahlt brav Zinsen.

Im Prinzip ist „Buy now, pay later“ also alter Wein in neuen Schläuchen. Allerdings, um im Bilde zu bleiben, haben die Schläuche nun einen griffigen Namen, vor allem aber sind sie sehr bedienungsfreundlich. Große BNPL-Anbieter wie Vorreiter Klarna aus Schweden, AfterPay aus Australien und Affirm aus den USA integrieren die Bezahlmethode umstandslos und geschickt in die Websites von Onlinehändlern. Das Ziel: Der Konsument soll eigentlich nicht mitbekommen, dass er gerade bezahlt.

Ein Verbraucher muss also nicht aufwendig Formulare ausfüllen, um einen Kredit zu bekommen, und muss nicht seine Bonität offenlegen. Stattdessen kann er per Klick beispielsweise bei Klarna entscheiden, ob er das Geld zwei Wochen nach Erhalt der Waren bezahlen will oder ob er sich zu einem fixen Betrag von 5 oder 10 Euro quasi das Recht erkaufen will, die Rechnungssumme über vier Wochen in Raten abzustottern. Dass das eigene Bankkonto zum Zeitpunkt des Einkaufs vielleicht im Minus ist, muss also erst mal niemanden bekümmern. Die Lust am Konsumieren wird nicht geschmälert durch die Last des Bezahlens – so funktioniert die neue Shoppingwelt.

Tatsächlich belegen Erfahrungsberichte und Studien: Je geringer der Aufwand beim Bezahlen, desto häufiger kommt es zu spontanen Käufen – „Impulskäufe“ genannt – und desto seltener werden Kaufvorgänge entnervt abgebrochen. Dank BNPL werden daher vor allem vergleichsweise günstige Anschaffungen wie Jeans, Sneakers oder eine Bürolampe mit flinken Fingern bestellt – sei es am Computer oder in der App.