Aktualisiert am

Konto in der Krise überzogen?

Konto in der Krise überzogen? :

Konto in der Krise überzogen? : Banken wollen bis zu 13,75 Prozent Zinsen

Wem in der Krise das Geld ausgeht, der kann sich auf saftige Zinsen fürs Überziehen des Girokontos einstellen. Eine Organisation begehrt jetzt dagegen auf.

Die Frankfurter Sparkasse (im Vordergrund) hat in der Krise ihre Dispo-Zinsen gesenkt Bild: Helmut Fricke

Das Beispiel der Frankfurter Sparkasse, in der Krise die Zinsen für eine Überziehung des Girokontos im Rahmen des vereinbarten Dispositionskredits (Dispo) für Bestandskunden deutlich zu senken, hat zwar einige Nachahmer gefunden. In der großen Mehrheit aber bleiben die Banken und Sparkassen bei den hohen Zinssätzen aus der Zeit vor der Krise. Wie aus einer Studie der Organisation „Finanzwende“ des früheren Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick und der FMH-Finanzberatung in Frankfurt hervorgeht, lag der durchschnittliche Dispo-Zinssatz von mehr als 3400 untersuchten Kontomodellen bei 9,96 Prozent. Die Spanne der Zinssätze reichte von 0 bis 13,75 Prozent. Fast bei der Hälfte aller Kontomodelle (48 Prozent) betrug der Zinssatz 10 Prozent und mehr. Die Analyse deckte mit 1250 Anbietern den weitaus größten Teil der deutschen Bankenlandschaft ab.

Einige Sparkassen haben Dispozinsen in der Krise halbiert

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wie berichtet, hatte die Frankfurter Sparkasse im April ihre Dispozinsen mehr als halbiert auf 4,99 Prozent und dabei darauf verweisen, dass viele Kunden jetzt durch die Krise vermutlich schneller in den Dispo rutschen dürften. Die Taunus-Sparkasse und die Sparkasse Münsterland-Ost waren ihr gefolgt, möglicherweise auch einige weitere. Die Organisation Finanzwende plädiert nun zumindest dafür, in der Corona-Krise und angesichts der Nullzinszeiten keine Dispo-Zinsen von 10 Prozent oder mehr zu verlangen.