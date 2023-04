Zahlungsverkehr in Europa : Was tun, wenn die eigene IBAN einfach abgelehnt wird?

Ein Girokonto ist essenziell, um am wirtschaftlichen Leben teilhaben zu können. Doch nicht mit allen Kontonummern gelingt das in der Praxis auch, obwohl es rein rechtlich innerhalb Europas keine Unterschiede geben dürfte. Was Betroffene wissen müssen.

Rein rechtlich darf es in Europa keinen Unterschied machen, wo ein Konto geführt wird – und doch ist das in der Praxis oft anders: Blick auf Frankfurts Banken Bild: Lando Hass

Was passiert, wenn sich der Arbeitgeber weigert, das Gehalt auf das Bankkonto des Arbeitnehmers zu überweisen, weil es in einem anderen Land geführt wird? Was kann man tun, falls ein Lottogewinn tatsächlich eintritt, aber von der ausländischen Gesellschaft dasselbe Argument vorgebracht und dieser nicht ausgezahlt wird? Darf es sein, dass Versicherer oder Telefongesellschaften den Lastschrifteinzug von einem be­stimmten Konto nicht akzeptieren und ein Vertrag deswegen nicht abgeschlossen werden kann? Oder die gerade noch freie Ferienwohnung daher nicht gebucht werden kann? Viele Verbraucher können es kaum glauben, wenn ihnen genau das passiert – mitten in Europa. Denn auch wenn es solche Fälle nach den Regeln der EU eigentlich seit Jahren gar nicht geben dürfte, kommen sie selbst in Deutschland immer wieder vor. Meist gehen die Pro­bleme von Unternehmen aus, sie geschehen aber auch im öffentlichen Bereich.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Etwa 3000 Fälle dieser sogenannten IBAN-Diskriminierungen sind in den vergangenen zwei Jahren verzeichnet worden. Dies berichtet das Technologieunternehmen Wise, Teil der Initiative „Accept my IBAN“ , die im März 2021 von mehreren europäischen Fintechs gegründet wurde. Auch N26, Revolut, Klarna, Sumup und Raisin gehören dazu. Die Initiative sammelt Berichte von Verbrauchern, denen aufgrund ihrer IBAN innerhalb der Europäischen Union (EU) ein Bezahlvorgang, Vertragsabschluss oder der Empfang von Geld verweigert oder erschwert wurde. Das Brisante daran: Eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2012 verbietet solche Diskriminierungen eigentlich. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen, da viele Menschen gar nicht wüssten, dass diese Praxis verboten sei, sagt Arun Tharmarajah, Europa-Chef von Wise.