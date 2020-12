Gedenkmünze : David Bowie auf Weltraumflug

Sie schwebte nicht in einer „Blechdose“ ins All, sondern an einer Drohne: Die am Montag von der britischen königlichen Münzprägeanstalt Royal Mint veröffentlichte Gedenkmünze, die die Erfolge des 2016 verstorbenen David Bowie würdigen soll. Inspiriert von dessen Hits wie „Starman“,„Life on Mars?“ oder „Space Oddity“ habe diese in einer Höhe von 35.656 Metern die Erdatmosphäre für 45 Minuten umkreist und so Bowies intergalaktisches Vermächtnis gefeiert, ehe sie sicher nach Großbritannien zurückgekehrt sei. Sie soll demnächst als Preis für einen Wettbewerb für Bowie-Fans auf den Facebook-Seiten der Royal Mint ausgeschrieben werden.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die David-Bowie-Gedenkmünze ist die dritte der Kollektion „Musiklegenden“ von The Royal Mint und folgt Münzen zu Ehren von Queen und Elton John. Das Motiv der neuesten Münze sei von einem Bild Bowies aus der Zeit inspiriert, als dieser in Berlin lebte und arbeitete. Das Design der Münze beinhaltet das berühmte Blitzmotiv des 1973 erschienen Albums „Aladdin Sane“, das allerdings keinen der bekannten Weltraum-Songs enthält, aber den Hit „The Jean Genie“.

Dank neuster Herstellungstechnik habe das Blitzsymbol einen Glitzereffekt – wie mit Sternenstaub verflochten, heißt es. Eine der berühmtesten Inkarnationen des stets wandelbaren Bowie und Basis seines Ruhms war eine Kunstfigur namens „Ziggy Stardust“.

„Als Anerkennung von David Bowies erster Single ’Space Oddity’ fanden wir es passend, diese Münze ins All zu schicken und den Starman auf seine eigene Weise als Vorreiter zu feiern. David Bowies Musik hat Generationen von Musikern inspiriert und beeinflusst, und wir hoffen, dass diese Gedenkmünze von Fans aus aller Welt geliebt wird“, sagt Clare Maclennan, Abteilungsdirektorin für Gedenkmünzen der Royal Mint.

Die Münze gibt es als Goldmünze in fünf Varianten mit Nennwerten von 25 bis 1000 Pfund zu Preisen zwischen 615 und 72.195 Pfund. Von der Silbervariante gibt es vier versionen mit Nennwerten von einem bis zehn Pfund und Preisen zwischen 65 und 520 Pfund. Zudem gibt es eine Standard-Stempelglanzausgabe in vier Varianten, drei davon limitiert, mit drei verschiedenen Einschubhüllen zu Preisen zwischen 13 und 15 Pfund.