Für neue Kunden : DKB schafft bedingungsloses Gratis-Konto ab

Mit dem Versprechen, ein kostenloses Girokonto ohne in Fußnoten versteckte Bedingungen anzubieten, hat die Deutsche Kreditbank hierzulande nach eigenen Angaben mehr als 5,2 Millionen Menschen von ihren Finanzdienstleistungen überzeugen können. Künftig dürfte es für die Bank aber etwas schwerer werden, neue Privatkunden zu gewinnen. Denn ihr bedingungslose Gratis-Girokonto ist Geschichte.

Wie aus dem seit Mittwoch gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der Tochtergesellschaft der Bayern LB hervorgeht, zahlen neue Kunden nun 4,50 Euro im Monat für das erste Konto bei der Bank, für ein Zweitkonto sind 2,50 Euro im Monat fällig. Die Kontoführungsgebühr umgehen kann nur, wer maximal 28 Jahre alt ist oder einen Geldeingang von mindestens 700 Euro im Monat vorweisen kann. Das Girokonto-Angebot für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleibt derweil kostenlos.

Für Bestandskunden ändert sich nichts, zumindest was Kontogebühren angeht. Wer vor dem 14. September 2022 ein Girokonto bei der Bank eröffnet hat, kann dieses weiter kostenlos führen. Allerdings beschreitet die DKB weiter den Weg, für die Ausgabe bestimmter Kartentypen Geld zu verlangen. Wer eine Girokarte nutzen möchte, muss 0,99 Cent im Monat bezahlen. Die Jahresgebühr in Höhe von 11,88 Euro ist im Voraus zu bezahlen, heißt es in den Bedingungen. Zuletzt hatte die DKB auch die Verwendung von Visa-Kreditkarten mit einem Entgelt in Höhe von 2,49 Euro im Monat belegt. Kostenfrei bleibt damit allein die in den vergangenen Monaten an alle Kunden neu ausgegebene Visa Debitkarte.