Unterschiedliche Energiekosten : Strom ist in Ostdeutschland noch teurer als im Westen

Der Preis, den Verbraucher in Deutschland für Strom zahlen müssen, gehört mit zu den höchsten in Europa – aber auch innerhalb Deutschlands gibt es Unterschiede. So zahlen Haushalte in Ostdeutschland im Durchschnitt mehr für den Strom als im Westen, wie aus weitgehend übereinstimmenden Erhebungen der Internetportale Verivox und Check 24 hervorgeht. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden zahlt demnach in den alten Bundesländern Stand Mai im Schnitt 1183 Euro im Jahr für Strom, rund 7,4 Prozent mehr als im Vorjahr. In den neuen Bundesländern aber sind es 1192 Euro, das sind rund 0,8 Prozent mehr als im Westen und rund 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Berücksichtige man auch noch die unterschiedliche Kaufkraft, sei das eine „spürbare Differenz“ in der Belastung der Haushalte in Ost und West durch die jährlichen Stromkosten, sagte ein Verivox-Sprecher. Woran liegt das? Ist der Wettbewerb zwischen den Stromanbietern in Ostdeutschland geringer – oder sind einfach die Kosten für Stromerzeugung und Stromtransport dort höher?