Schuldenfalle Handy : Jugend ohne Geld

Der Durchbruch für das Smartphone kam erst vor zwölf Jahren mit Apples iPhone. Und heute können sich viele kaum noch vorstellen, dass es jemals eine Welt ohne dieses Gerät gegeben hat. Das gilt besonders für Menschen unter 25 Jahren, die ein Smartphone immerhin schon ihr halbes Leben lang und länger begleitet.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch wie so vieles hat auch das Smartphone nicht nur positive Seiten. Nicht nur gibt es spezielle Malaisen wie Smartphone-Akne aus mangelnder Hygiene, den Smartphone-Nacken vom beständigen Daraufstarren oder die iPhone-Schulter vom dauerhaften Video-Schauen.

Doch auch die finanzielle Gesundheit vieler Menschen wird durch ein Smartphone belastet. Fast 65 Prozent der unter 25-Jährigen, die im vergangenen Jahr Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle in Deutschland suchten, hatten erhebliche Außenstände bei Telekommunikationsunternehmen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren dies durchschnittlich 1573 Euro und damit etwas mehr als ein Sechstel der gesamten durchschnittlichen Schuldenhöhe von 8849 Euro.

Auch wenn die Schuldenhöhe verkraftbar klingen mag, ist sie es eigentlich nicht. Da das Nettoeinkommen der Altersgruppe mit durchschnittlich 777 Euro pro Monat eher gering ist, benötigen sie knapp ein Jahr, um diese Schulden wieder abzutragen. Das aber setzt voraus, dass sie sparsam leben und ihr einziges finanzielles Ziel die Schuldentilgung bleibt. Allein, um Telefonanbieter auszuzahlen, bräuchte es in so einem Fall mehr als zwei Monate.

Das zeigt allerdings auch, dass das Smartphone zwar eine wesentliche, aber nicht die wichtigste Ursache einer Überschuldung ist. Tatsächlich ist es für mehr als jeden vierten jungen Menschen eine „unwirtschaftliche Haushaltsführung“, also die mangelnde Fähigkeit, mit einem begrenzten Einkommen auszukommen.

Das zeigt auch schon an, warum die wichtigste Ursache immer noch Arbeitslosigkeit ist. Für 20 Prozent aller Menschen, die im vergangenen Jahr eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht haben, war der Verlust des Arbeitsplatzes der Auslöser. Jeder Sechste rutschte infolge einer Erkrankung, Sucht oder eines Unfalls in die Schuldenfalle, jeder Achte nannte Trennung, Scheidung oder Tod des Partners als Grund.

Doch festzuhalten bleibt auch, dass viele Angehörige der jungen Generation nicht mit Geld umgehen können. Denn bei den Unter-25-Jährigen war nur in 19 Prozent der Fälle Arbeitslosigkeit ausschlaggebend. Das ist etwas weniger als der Durchschnitt. Fast ebenso hoch ist jedoch auch die Kategorie „Sonstiges“, so dass der Aussagegehalt an dieser Stelle nicht unwesentlich getrübt wird.

Aber auch Positives gibt es zu berichten. Nur jedem neunten jungen Menschen wurde eine Erkrankung, Sucht oder ein Unfall zum Verhängnis, bei den Über-65-Jährigen war es mehr als jeder Achte. Allerdings ist das auch logisch, da Krankheiten und Unfälle im Alter häufiger und meist auch gravierendere Folgen haben. Ebenso logisch erscheint, dass Über-65-Jährige weniger stark von Arbeitslosigkeit, dafür aber deutlich öfter von einer gescheiterten Selbständigkeit betroffen sind. Nur der Punkt mit der wirtschaftlichen Haushaltsführung unterscheidet die junge Generation, wobei sich hier argumentieren lässt, dass dies auch erst einmal gelernt sein will.

Für Menschen über 65 sind typischerweise Bankschulden das Hauptproblem. 63 Prozent standen bei Kreditinstituten in der Kreide, nur ein Viertel bei Telekommunikationsunternehmen – im Unterschied eben zu 65 Prozent der Jungen. Deren zweithäufigster Gläubiger sind das Finanzamt oder andere öffentliche Stellen, wie auch bei den Älteren. Nur der prozentuale Anteil ist bei letzteren nicht ganz so hoch. Beide Altersgruppen zahlen am ehesten die Miete pünktlich, wenngleich jeder fünfte Jüngere und jeder fast jeder siebte Ältere auch beim Vermieter Rückstände hat.

Die Ergebnisse des Bundesamtes beruhen auf Angaben von 559 der 1450 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland. Diese stellten anonymisierte Daten von 136.000 beratenen Personen mit deren Einverständnis bereit, die dann hochgerechnet wurden.