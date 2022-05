Eigenes Feriendomizil : Immobilienträume mit Meerblick

In so einer Umgebung ist es auch nicht schlimm, wenn der Nachbar nah ist: Ferienhäuser auf der deutschen Ostseeinsel Fehmarn Bild: dpa

Gerade Städter träumen nicht selten von viel frischer Luft, angenehmer Ruhe und weitläufiger, möglichst unberührter Natur. Manche wünschen sich dies gleichwohl eher dosiert auf dem ausgiebigen Sonntagsspaziergang oder im Urlaub. Denn oft leben sie ja aus guten Gründen inmitten der pulsierenden, lauten Städte, wo ständig etwas los ist und beruflich wie auch in der Freizeit viel geboten wird. Durch die Corona-Pandemie hat dabei auch die eigene Ferienimmobilie an Attraktivität gewonnen. Dies sagt im Durchschnitt fast jeder zweite Deutsche, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschers Yougov ergibt, die im Auftrag von Postbank Immobilien erstellt wurde.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In den vergangenen Jahren sei es immer mehr Menschen bewusst geworden, wie wertvoll ein naturnaher Rückzugsort sei, sagt Florian Schüler, Sprecher der Geschäftsführung von Postbank Immobilien. Natürlich muss man sich solche Wohnträume auch leisten können. Denn auch in beliebten Ferienregionen sind die Immobilienpreise wie in den deutschen Metropolen besonders deutlich gestiegen. Selbst abseits bekannter Pfade ist es inzwischen oft schwierig, eine interessante und zudem erschwingliche Immobilie zu finden. Fast jeder vierte Befragte wird laut der Umfrage durch die Pandemie in seinem Wunsch bestärkt, an einem Ferienort einen dauerhaften zweiten Wohnsitz zu erwerben. Unter den Umfrageteilnehmern mit minderjährigen Kindern sagt dies sogar jeder Dritte.