Bahnstreik : Das können Sie machen, wenn Ihr Zug ausfällt

Schon ab dem Dienstagabend will die Lokführer-Gewerkschaft GDL im Frachtverkehr mit einem Streik beginnen. Ab Mittwoch müssen auch Bahnreisende bis einschließlich Freitagmorgen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Was Sie tun können, wenn Sie betroffen sind:

Alternativen checken

Die Informationen zu Zugausfällen finden sich auf den Internet-Seiten der Bahn und werden laufend aktualisiert. Hier gibt es nicht nur aktuelle Verkehrsmeldungen, sondern hier lassen sich auch die tatsächlichen Abfahrtszeiten für jeden einzelnen Zug und Bahnhof – oder eben Ausfälle – nachprüfen.

Wer ein internetfähiges Mobiltelefon besitzt, kann Informationen auch mobil unter mobile.bahn.de/ris abrufen. Tagesaktuelle Reiseverbindungen mit Echtzeitinformationen gibt es auch in der App DB Navigator. Zudem gibt es jetzt einen Ersatzfahrplan. Im Fernverkehr wird das bundesweite Angebot für Mittwoch und Donnerstag dadurch auf rund ein Viertel reduziert. Priorität haben besonders stark genutzte Verbindungen, etwa von Berlin in die Rhein-/Ruhr-Region, von Hamburg nach Frankfurt (Main) sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Für den Regional- und S-Bahnverkehr gibt es ebenfalls Ersatzfahrpläne. Es soll ein Grundangebot aufrecht erhalten werden.

Ab 15 Uhr wird auch die kostenlose Service-Hotline der Bahn unter 08000/996633 wieder in Betrieb genommen. Von da an soll auch der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr in der Fahrplanauskunft auf ihren Internet-Seiten und in der App DB Navigator abrufbar sein. Darüber hinaus gibt es auf den Internet-Seiten auch einen interaktiven Chatbot.

Zwar gibt es noch die Servicenummer 030/2970 (normaler Telefontarif), doch diese verzeichnete laut Angaben der Bahn schon vor dem Streik aufgrund der Corona-Lage längere Wartezeiten. Das dürfte auch für die Reisezentren an Bahnhöfen gelten, wobei beim Schlangestehen die Corona-Abstandsregeln zu beachten sind. Die Bahn will an den Bahnhöfen während der Streiktage hunderte zusätzliche Mitarbeiter zur Reisendeninformation einsetzen. Es stehen aber auch 400 Video-Reisezentren zur Verfügung. Diese finden sich wie alle anderen Reisezentren und Agenturen bei der Bahn hier.

Andere Verkehrsmittel nutzen

Wenn alle Stricke reißen, müssen Reisende auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Viele dürften auf das Auto umsteigen, doch das könnte Geduld erforderlich machen. Wer kein Auto hat, kann auch mit Mitfahrzentralen oder Fernbussen von Stadt zu Stadt reisen. Zur Orientierung gibt es eine Reihe von Fernbussuchmaschinen. Fernbusse sind nicht teuer, eine Reise von Hamburg nach Berlin gibt es schon ab 4,99 Euro. In der Vergangenheit hat die Bahn auch schon von größeren Bahnhöfen aus Taxi- oder Fernbusfahrten organisiert.

Eine Mitfahrgelegenheit findet sich etwa bei BlaBlaCar schon ab 10 Euro und dauert etwa ebenso lange. Die letzte Alternative ist wohl ein Last-Minute-Flug, dieser ist aber in der Regel teurer (aktuell ab 120 Euro) und spart im Fall von Inlandsfernreisen kaum Zeit.

Wer auf eigene Faust ein Taxi nimmt, erhält nur eine Erstattung bis maximal 80 Euro, wenn die Ankunft am Ziel zwischen 0 und 5 Uhr geplant war und der Zug mindestens 60 Minuten ankommen würde. Alternativ gilt dies aus, wenn der letzte planmäßige Zug des Tages ausfällt und das Ziel bis 24 Uhr nicht anders erreicht werden kann.