Handtaschen, Sneaker und Co. : Alle wollen gefälschte Handtaschen

Unechte Luxusklamotten und Taschen kommen in Mode. Sie sind überraschend teuer. Und trotzdem beliebt.

Etwa einmal im Monat klingelt es bei Bastian Krohn an der Tür und der Zusteller übergibt ihm ein Päckchen aus China. Es ist gefüllt mit Ledertaschen von Louis Vuitton, Sneakern von Nike oder anderen Designerstücken. Die beliebtesten Modelle sind es, die ganz teuren. So scheint es zumindest.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch das, was im Karton ist, hat er keineswegs bei Louis Vuitton oder Nike gekauft. Sondern bei einem Händler seines Vertrauens. Und echt ist in dem Karton rein gar nichts.

Ähnliche Päckchen kommen bei jungen Menschen in ganz Deutschland an. Da ist die 22-jährige Laura, die ihre gefälschte Tasche auf Tiktok präsentiert. Oder die 20-jährige Cora, die ihr Lieblingsstück, eine Fälschung von Dior, in die Kamera hält.