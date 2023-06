Aktualisiert am

Die bundeseinheitliche Nummer bietet die Sperrung fast aller Karten an, damit Missbrauch verhindert wird. Die Postbank mit ihren 12 Millionen Kunden macht aber nicht mit.

Diese Nummer ist wichtig: 116 116: „Verlust gemerkt. Sofort gesperrt.“ Ab und an wird der Sperr-Notruf noch in Bussen oder Bahnen beworben. Aber wenn es denn nun so einfach wäre. Diese Erfahrung musste ein Postbank-Kunde aus Hamburg machen.

Fingierter „Käufer“ auf Ebay

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft

Ganz unschuldig sei er nicht, räumt der Hamburger ein. Er stellte einen Gegenstand auf einer Kleinanzeigenplattform zum Verkauf ein. Ein „Käufer“ zeigte sich interessiert und fragte nach der Kreditkartennummer und nicht nur das – auch nach der Prüfziffer der Karte. Dem Hamburger schwante schon wenige Minuten später, dass die Herausgabe der Kreditkartenprüfziffer wohl keine gute Idee war. Er griff zum Telefon und wählte die 116 116.