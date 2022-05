Geld in Beziehungen : Warum Frauen die Finanzen ihrer Männer kennen sollten

Maria hat vor fünf Monaten ihr erstes Baby bekommen, gerade passt ihr Freund darauf auf. Sie möchte ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen, aber sie erzählt von sich: Wahrscheinlich bleibt sie länger mit dem Kind zu Hause, vielleicht kehrt sie nie wieder ganz in ihren alten Job zurück und restauriert stattdessen alte Möbel. Finanziell wäre es möglich, ihr Freund verdient nicht schlecht. Wie er das Geld anlegt, weiß sie nicht genau. Aber sie ist sich sicher, dass er es gut macht. Sie kennt schließlich keinen Menschen besser als ihn, seit mehr als zehn Jahren sind sie schon zusammen.

Spricht man mit Finanzexpertinnen, erzählen sie von jungen Paaren in ähnlichen Situationen. Ein Berater sagt: „Ich höre immer wieder von Paaren, die ein Haus kaufen wollen, ohne überhaupt zu wissen, wie viel der andere besitzt.“ Es ist eine Beobachtung, die seine Kolleginnen bestätigen: Die Deutschen sprechen mit ihren Partnerinnen und Partnern viel zu wenig über Geld. In einer Parship-Umfrage aus dem vergangenen Sommer antworteten 34 Prozent: „Ich verrate auch in einer festen Beziehung nicht, wie viel ich verdiene.“ Das führt zu allerlei Chaos in den eigenen vier Wänden, aber vor allem treibt es Frauen in die Mittellosigkeit – egal, wie emanzipiert sie sich fühlen und wie rücksichtsvoll ihr Partner ist. „Es gibt eine große Gruppe von Frauen, die von Altersarmut betroffen ist und es nicht weiß“, sagt die Finanzberaterin Helma Sick.