Kolumne: „Frag den Mohr“ : Warum steigen nach Amokläufen die Aktienkurse von Waffenherstellern?

Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist an der Börse schlicht so. Wenn wie nun an der texanischen Grundschule von Uvalde 19 Schüler und zwei Lehrerinnen getötet werden, halten die Akteure an den Finanzmärkten nicht mit einer Gedenkminute inne, sondern versuchen umgehend, die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen, und setzen dies dann in ihren Anlageentscheidungen um.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Täter war acht Tage vor dem Amoklauf 18 Jahre alt geworden und hat dieses Ereignis genutzt, um sich legal im örtlichen Waffengeschäft zwei halb automatische Gewehre zu kaufen sowie mehr als 1600 Schuss Munition. Ein Waffenschein ist dafür nicht nötig. Zwei Reaktionen der Amerikaner sind geübte Praxis nach solchen Taten: Wenn halbwüchsige Irre mit halb automatischen Gewehren herumlaufen, muss man sich selbst schützen, der Staat schafft dies ja offenkundig nicht. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Waffen sprunghaft an. Donald Trump forderte umgehend eine bessere Bewaffnung von Lehrern.