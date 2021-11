Kolumne „Frag den Mohr“ : Warum gibt es immer neue Börsenrekorde?

Schon wieder erreicht der Dax ein neues Hoch. Das wird so weitergehen. Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Wer die Börse für eine Veranstaltung im luftleeren Raum hält, ohne Bezug zur Realität, der irrt. Aktien verbriefen Anteile an Unternehmen. Und Unternehmen machen Geschäfte. Laufen diese Geschäfte gut, wie derzeit bei den meisten börsennotierten Unternehmen, und sind die Aussichten für die Zukunft positiv, so sind die Anteile an den Unternehmen begehrt, die Nachfrage steigt und so auch die Preise der Aktien. Nicht jeden Tag, aber unterm Strich. Umgekehrt gibt es auch Unternehmen, die geschäftliche Schwierigkeiten haben, deren Produkte sich nicht gut verkaufen. Entsprechend gering ist auch die Nachfrage, Miteigentümer eines solchen Unternehmens zu werden. Der Aktienkurs entwickelt sich schwach. Meistens ist nicht klar, ob sich ein Unternehmen künftig gut oder schlecht entwickelt. Jedem Aktienkauf eines Optimisten steht auch immer ein Aktienverkauf eines Pessimisten gegenüber. In diesem Ringen bilden sich Aktienkurse.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die meisten Unternehmen in den meisten Ländern gut entwickelt. So ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg bis auf ganz wenige Ausnahmen jedes Jahr gestiegen. Entsprechend haben auch die Unternehmen steigende Umsätze und Gewinne verzeichnen können, und der Dax, als Maßstab für die Entwicklung der Aktienkurse, ist von seinen 1000 Punkten 1988 in den meisten Jahren gestiegen bis auf nun mehr als 16 000 Punkte geklettert. Kann eine solche Rekordfahrt, wie sie die amerikanischen Börsen in noch stärkerem Maße erleben, immer so weitergehen? Na klar. Solange der Optimismus vorherrscht, dass Unternehmen immer produktiver, innovativer und damit erfolgreicher werden, steigen auch deren Aktienkurse. Nicht jeden Tag, aber mittelfristig. Das Schöne daran ist: Davon müssen nicht nur die Reichen profitieren. Schon mit wenigen Euro kann sich jedermann über Aktien an Unternehmen beteiligen.