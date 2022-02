Randolf Zigler

26.02.2022 - 13:02

Übrigens, die US-Amerikaner haben ihr Ziel, mit der Opfer-Speerspitze Ukraine Russland den Rest seiner Macht zu rauben, nicht erreicht. In ein paar Tagen wird der Spuk vorbei sein und die Feinde von heute wieder am Tisch sitzen und Handel und Wandel versuchen. Das wird ihnen aber nicht wie bisher gelingen, weil sich USA an das weiter gestärkt am Tisch sitzende China anpassen muss und Mercedes noch mehr Autos nach Osten verkaufen wird. Die lange Röhre in der Ostsee wird nicht ungenutzt verrosten. Nur die Ukrainer tun mir leid, hoffentlich lassen sie sich nicht noch einmal dermassen verführen.