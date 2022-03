Kolumne: „Frag den Mohr“ : Wie kann ich in Uran investieren?

Auslaufmodell? Das Atomkraftwerk Isar 2 im Landkreis Landshut ist eines der drei letzten am Netz in Deutschland. Bild: dpa

Die Diskussion über eine längere Laufzeit der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke ist in vollem Gange. Auch in anderen Ländern wird darüber oder gar über den Bau neuer Atomkraftwerke nachgedacht. Frankreich tut dies, die Niederlande auch. Anders als mancher meint, führt dies jedoch nicht zu einer unabhängigen Energieversorgung. Auch Atomkraftwerke brauchen für ihren Betrieb Rohstoffe. Und da das benötigte Uran weder in der Lüneburger Heide noch im Schwarzwald vorhanden ist, entstehen wieder Abhängigkeiten, wenn auch andere als bei Gas oder Öl.

Frankreich bezieht sein Uran zum Beispiel aus Minen in Kasachstan, Usbekistan und Niger. Weitere große Minen gibt es in Australien und Kanada. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima ist der Uranpreis deutlich gesunken. Es wurde seither wenig Geld in neue Minen investiert, da kaum mehr mit steigendem Bedarf gerechnet wurde. Erst die global ehrgeizigen CO2- Einsparziele ließen über eine Renaissance der Atomkraft nachdenken. Zwar bleibt das ungelöste Problem des radioaktiven Mülls und das Risiko von Reaktorunglücken, aber der Vorteil CO2- arm erzeugten Stroms ist verlockend. Investitionen in die Atomkraft will die EU daher als nachhaltig einstufen.

Direkte Finanzprodukte für Privatanleger gibt es nicht

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit deutlich unsicherer und teurer gewordene Energieversorgung mit Gas, Öl und Kohle haben zu einem Preissprung bei Uran geführt. Kontrakte mit einer Lieferung im März 2023 verteuerten sich von 43 Dollar je Pfund auf 56 Dollar. Vor Fukushima wurden auch Preise jenseits von 100 Dollar gezahlt. Finanzprodukte für Privatanleger direkt auf den Uranpreis gibt es nicht. Wer von den Preissteigerungen profitieren will, kann Fonds und Zertifikate kaufen. Die Bank Vontobel hat just im Februar ein neues Zertifikat mit der Kennnummer VX5TNQ aufgelegt. Der Preis hat sich im Zuge des Ukrainekrieges von 100 auf 136 Euro erhöht und zuletzt 125 Euro betragen. Investiert wird in 24 Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette von Atomstrom. Auch die Société Générale bietet unter der WKN SH02Q8 ein Zertifikat auf einen Uran-Index mit 15 Werten. Breiter gestreut mit 45 Gesellschaften ist der Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index, auf den es den Global-X-Uranium-ETF gibt. In Kanada gibt es zudem den Sprott Physical Uranium Trust, der physisch in Uran investiert.

Möglich ist auch die Investition in große Minengesellschaften wie Cameco aus Kanada oder den kasachischen Weltmarktführer Kazatomprom mit dem höheren Risiko, das Einzeltiteln innewohnt. Das Unternehmen Yellow Cake ist auf den Kauf von Uran spezialisiert und hält den Rohstoff im Bestand. Anders als diese Aktien hat der große Atomkraftwerksbetreiber Électricité de France vom Ukraine-Krieg bisher nicht profitiert. EDF hat technische Probleme in einigen Atomkraftwerken, Ärger mit der Wettbewerbsbehörde und hohe Kosten durch die französische Strompreisbremse.

