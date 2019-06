Kolumne: „Frag den Mohr“ : Warum schenken Anleger dem Staat Geld?

Aktualisiert am

Angst und Verzweiflung dürften die maßgeblichen Triebfedern sein. Auf der Suche nach sicheren Formen der Geldanlage landen immer mehr Anleger letztlich beim deutschen Staat. Die hohe Nachfrage führt dazu, dass die Kurse immer weiter steigen. Doch die Anleger kaufen trotzdem und gehen damit sehenden Auges Minusgeschäfte ein.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

So wird die Bundesanleihe mit Laufzeit bis Anfang 2029 derzeit zu Kursen von 104,5 Prozent gehandelt. Der Anleger erhält zehn Mal einen Kupon von 0,25 Prozent. Und am Ende zahlt der Bund zu einem Kurs von 100 Prozent zurück. Ein Minusgeschäft für den Anleger. Sogar nominal. Die realen Verluste durch die Inflation sind noch größer.

Fragt man Anleger, warum sie diese Papiere dennoch kaufen, gibt es die Antwort: Die Verluste sind immerhin noch kleiner als bei der Europäischen Zentralbank. Die stellt seit März 2016 den Banken für Einlagen jedes Jahr minus 0,4 Prozent in Rechnung. Und die Banken geben das an ihre großen Einleger weiter. Die Bundesanleihe liegt da zwar so tief wie nie zuvor, aber mit aufs Jahr gerechnet minus 0,2 Prozent immer noch besser.

Sind die Anleger damit glücklich? Nein. Doch sie haben Angst vor größeren Risiken. Die Wahrscheinlichkeit, dass der deutsche Staat zahlungsunfähig wird, ist sehr gering. Unternehmensanleihen bieten höhere Renditen, aber hier ist eine Insolvenz wahrscheinlicher. Auch mit Immobilien und Gold ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Geldverlustes höher. Mit Aktien sowieso. Da wird die negative Rendite der Bundesanleihe als Versicherungsprämie für die sichere Aufbewahrung des Geldes zähneknirschend in Kauf genommen.