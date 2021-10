Aktualisiert am

Wann soll ich Aktien am besten verkaufen?

Lieber die gut gelaufenen Aktien verkaufen oder die Enttäuschungen? Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Kursrakete oder Rohrkrepierer: Was sollte als Erstes aus dem Depot fliegen? Oder beides? Oder nichts? Wer eine Aktie kauft, sollte von dem Unternehmen und seinen Produkten überzeugt sein. Nur dann ist ein Aktienkauf sinnvoll. Und genauso sollte auch mit bestehenden Positionen im Depot verfahren werden. Würde ich die Aktie heute wieder kaufen? Falls ja, sollte sie im Depot bleiben. Falls nein, hat sie dort nichts mehr verloren und sollte verkauft werden.

Die zurückliegende Kursentwicklung sollte dabei keine Rolle spielen. Nur weil sich ein Aktienkurs verdoppelt hat, was sehr schön ist, muss die Aktie nicht ausgereizt sein. Siehe Amazon, Apple, Tesla, aber auch viele deutsche Aktien, deren Kurse sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vervielfacht haben. Einer Kursverdopplung kann ohne Weiteres ein weiterer Kursanstieg folgen, wenn das Unternehmen erfolgreich unterwegs ist und mit starken Produkten überzeugt. Ein Aufwärtstrend ist sogar in der Regel ein starkes Kaufsignal für eine Aktie, kein Verkaufssignal. Es muss nicht automatisch irgendwann deutlich bergab gehen. Und entgangene Kursgewinne sind mindestens so ärgerlich wie Kursverluste.

Umgekehrt bietet ein halbierter Aktienkurs keine höhere Chance oder gar Gewähr auf bald steigende Kurse. Meistens hat es gute Gründe, warum der Kurs gefallen ist. Es kann noch weiter bergab gehen, bis zur Insolvenz. Nur wer wirklich überzeugt ist, dass das Unternehmen mehr kann und mehr wert ist, sollte die Aktie behalten oder nachkaufen.

Sein Aktiendepot auf mögliche Verkäufe zu hinterfragen ist sinnvoll und sollte von Zeit zu Zeit immer wieder getan werden. Und zwar unabhängig davon, ob das Geld aktuell gebraucht oder nur zwischengeparkt wird, bis wieder bessere Einstiegsgelegenheiten gesehen werden.