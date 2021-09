Kolumne: „Frag den Mohr“ : Soll man als Rentner noch Aktien kaufen?

Viele Leser sind verunsichert. Nach oft jahrzehntelangen Kundenbeziehungen zu ihrer Hausbank verlangt diese plötzlich Verwahrentgelte und drängt die Kunden in für sie bisher fremde Finanzprodukte. Der Gedanke an Aktien treibt manchen Sparer um, der damit bisher noch nie zu tun hatte. Gerade ältere Leser fragen immer wieder, ob sie sich auch im Rentenalter noch an den Aktienmarkt wagen sollten. Dazu lohnt es sich, näher anzuschauen, was eine Aktie eigentlich ist: Sie verbrieft die Beteiligung des Aktionärs am Unternehmen. Er wird Anteilseigner, Besitzer eines kleinen Teils eines Unternehmens.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dieses Mitunternehmertum bietet viele Chancen. Entwickelt sich das Unternehmen gut, wird der Aktionär durch Dividenden und steigende Kurse profitieren. Aber unternehmerisches Tun ist auch immer von Risiken begleitet, von Rückschlägen, die Aktienkurse belasten können. Wer mit dem Gedanken spielt, Aktien zu kaufen, sollte daher zwei Grundsätze beachten. Erstens: Um das Risiko zu mindern, ist die Beteiligung an vielen Unternehmen gleichzeitig sinnvoll. Das funktioniert gut über Aktienfonds und börsengehandelte Aktien-Indexfonds (ETF), aber natürlich auch über die eigenen Auswahl einiger Einzelaktien. Zweitens: Geduld haben. Auf lange Sicht hat ein Aktienindex wie der Dax immer eine gute Rendite von im Schnitt 8 Prozent geliefert. Nicht in jedem Jahr, aber in sehr vielen.

Auch ältere Anleger sollten nicht davor zurückscheuen, diese Renditechance zu ergreifen, wenn ihnen das keine schlaflosen Nächte bereitet. Es sollte auch kein Geld investiert werden, das absehbar für Wohnen, Leben und Gesundheit gebraucht wird. Aber ein Teil des Ersparten kann durchaus auch im höheren Alter ein Aktienrisiko vertragen. Ansonsten ist es Negativzinsen und Inflation ausgeliefert. Viele erfahrene Aktionäre berichten, dass es ihnen sogar Spaß macht, sich am Aktienmarkt umzutun und nach attraktiven Unternehmen Ausschau zu halten. In Aktien-Clubs tauschen sie sich aus. So kann aus der lästigen Pflicht ein Hobby werden.