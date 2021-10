Vorsorgefonds für die Pflege : Ein Vorbild für eine neue Rentenversicherung

Jetzt wird es langsam ernst für die Regierungsbildung. Wenn die Sondierungen der Parteien bald in Koa­litionsverhandlungen münden, dann wird auch die Zukunft der Rente ein wichtiges Thema sein. Allen Beteiligten ist klar, dass die gesetzliche Rentenver­sicherung und die Riester-Rente reformiert werden müssen. Dabei wird häufig das Vorbild Schweden genannt.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dort verwaltet ein staatlicher Fonds die Einzahlungen der Bürger und legt das Geld auch am Aktienmarkt an. Dadurch er­wirtschaftet er höhere Renditen, die da­zu dienen, den Anstieg der Rentenbei­träge abzumildern. Dieser droht, weil die Gesellschaft immer mehr Rentner durch immer weniger jüngere Einzahler finanzieren muss. Doch auch wenn alle hierzulande gern nach Schweden schauen: In Deutschland gibt es schon so einen Fonds. Und der ist ganz erfolgreich.