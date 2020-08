Wohnung als Rendite? : Der faire Lohn für die Erziehung der Kinder

Loriot hat(te) recht. Männer und Frauen passen nicht zusammen! Der Mann möchte einfach nur im Sessel sitzen und seinen Feierabend genießen, und die Frau will ein Jodel-Diplom ablegen, um etwas Eigenes zu haben. Das kann doch nicht gutgehen, und in diesem Sinne will ich Ihnen folgende Geschichte erzählen. Vor einigen Tagen hat mich ein 45 Jahre alter Schwabe angerufen. Er erzählte mir, mit einer 40 Jahre jungen Sächsin verheiratet zu sein. Nun seien die beiden Herrschaften erstmals Eltern geworden. Auf meine Frage, was der wahre Grund des Anrufes sei, gab der Mann zu Protokoll, seine Frau wolle seit der Niederkunft auch in finanzieller Hinsicht etwas Eigenes, weil sie sich doch um das Kind kümmern müsse und in den nächsten Jahren kein Geld verdienen könne.

Der große Wunsch der Frau ist eine schöne Wohnung in Dresden, zuerst zur Vermietung, dann zur Selbstnutzung, um im Ruhestand wieder in der alten Heimat leben zu können. Das Objekt der Begierde liegt am Elbhang, ist 200 Quadratmeter groß und kostet eine Million Euro. Der Mann ist gut bei Kasse und bereit, seiner Frau mal eben 250.000 Euro zu schenken. Die offenen 750.000 Euro sollen mit Hilfe eines Kredites bezahlt werden. Das Objekt wird 20 Jahre lang vermietet, und anschließend will das Ehepaar beziehungsweise die Frau in Oberloschwitz einziehen. Nun wollte er wissen, was ich von dieser Idee halte.