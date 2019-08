FAZ Plus Artikel Extrem günstige Kredite : Die Bauzinsen nähern sich der Null an

Von Juli zu August sind die Bauzinsen noch mal weiter gefallen. Die günstigsten Baudarlehen über zehn Jahre werden mittlerweile sogar schon für einen Sollzins von 0,13 Prozent im Jahr angeboten, das sind effektiv 0,17 Prozent. Zwischenzeitlich tauchte in den Tabellen sogar schon ein Zinssatz von 0,11 Prozent auf. Das ist ziemlich ungewöhnlich, der Abstand zur Null-Linie ist also nicht mehr groß. Für diese extrem niedrigen Zinsen müssen allerdings alle Umstände stimmen, unter anderem muss der Kredit in der Laufzeit vollständig getilgt werden („Volltilger-Darlehen“), und die Beleihung, also das Verhältnis von Kaufpreis oder Baukosten zur Kredithöhe, muss für die Bank relativ günstig sein.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Angeboten werden diese Kredite beispielsweise von der Hypovereinsbank oder der 1822direkt, der Direktbank der Frankfurter Sparkasse sowie von diversen Kreditvermittlern. Ursprünglich stammen diese Kredite allerdings allesamt von der Direktbank DKB, einer Berliner Tochtergesellschaft der Bayern LB. Die anderen Institute träten nur als Vermittler auf, bestätigte ein DKB-Sprecher. Die DKB selbst biete diese Konditionen auch an.