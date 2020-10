„Buy Now Pay Later“ : Per Sofortkredit zur Handtasche

Zu wissen, dass ich all das später zahlen kann, macht mich so relaxed“, säuselt der amerikanische Rapper Snoop Dogg in einer Werbung für den schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna in die Kamera. Das mit mehr als 10 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen gehört aktuell zu den wertvollsten Finanz-Start-ups der Welt. „Buy Now Pay Later“, kurz BNPL, lautet dessen Erfolgsformel. Übersetzt heißt es: Kaufe jetzt, zahle später.

Das Geschäftsmodell ist nicht neu. Kunden können ihre in Online-Shops bestellten Waren in Raten zurückzahlen. Doch während auf diese Weise früher Fernseher oder Möbelstücke finanziert wurden, ermöglichen die BNPL-Anbieter mittlerweile auch den auf den ersten Blick einfachen Ratenkauf für eine Handtasche oder eine Jeans. Die Zinsen dafür sind in einigen Fällen aber deutlich höher als für normale Kredite.