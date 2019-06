Aktualisiert am

Hausfinanzierung : Bauen - Jetzt auch mit Negativzinsen!

Geld für ein Haus zu leihen und am Ende sogar weniger zurückzuzahlen: Bislang waren solche Versprechen meist Lockangebote. Doch jetzt ist es tatsächlich möglich - wenn Hausbauer Förderkredite geschickt nutzen.

„Kredite mit Negativzinsen“ - das waren bislang oft Lockangebote von Internetplattformen wie Smava oder Check 24. Wer sich dann das Geld zu solch extrem günstigen Bedingungen leihen wollte, wurde oft auf andere, teurere Angebote verwiesen. Kunden waren verärgert, beschwerten sich bei der Verbraucherzentrale.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch mittlerweile sind die Bauzinsen so stark gesunken, dass es für Bauherren tatsächlich möglich ist, auf eine negative Verzinsung für ihre Baufinanzierung zu kommen. Bedingung dafür ist allerdings, dass man in bestimmte öffentliche Förderprogramm passt - und diese auch in Anspruch nimmt. Die extrem niedrigen Bauzinsen, das Baukindergeld und die Fördergelder zusammen machen es dann unter Umständen tatsächlich möglich, weniger zurückzuzahlen, als die Baufinanzierung gekostet hatte.