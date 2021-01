Immobilie finanzieren : Der Weg zum Traumhaus

Aktualisiert am

Immobilien sind teuer, aber in vielen deutschen Städten immer noch bezahlbar. Wer Geld sparen will, sollte jedoch auf eine clevere Finanzierung achten.

Wer den Schlüssel zu seinem Traumhaus bald in die eigene Hosentasche stecken will, sollte sich über eine clevere Finanzierung der Immobilie Gedanken machen. Bild: Getty

Der Lockdown hat Deutschland fest im Griff. Dass sich danach etwas ändert, ist für die nächste Zeit äußerst unwahrscheinlich. So ist nun in vielen Wohnungen mit dem Ferienende wieder der Kampf um die Schreibtische entbrannt: Wer darf ins Arbeitszimmer, wenn überhaupt eines vorhanden ist? Wer muss zum Arbeiten an den Esstisch? Und wo bauen die Kinder ihre Laptops für das Homeschooling auf? Der Stress ist programmiert.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Wunsch nach mehr Platz liegt da nahe. Und wäre jetzt schon Frühjahr, käme noch die Sehnsucht nach dem eigenen Garten dazu. Je nach Umfrage wollen 40 bis 50 Prozent der Mieter ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung.