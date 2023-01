In ETF investieren : Welcher Weltaktienindex ist besser?

Die Wall Street in New York. Der MSCI World besteht fast zu 70% aus amerikanischen Aktien. Bild: AP

Das Jahr 2022 ist gerade erst vorbei, doch es hat jetzt schon seinen Platz in der Börsenhistorie sicher. Anleger mussten nach Jahren des Kursaufschwungs Verluste stattlichen Ausmaßes hinnehmen. Zweistellige Kursrückgänge waren die Regel auf allen wichtigen Aktienmärkten.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das wirft unangenehme Fragen auf. Zum Beispiel, wie klug es eigentlich in solchen Zeiten ist, auf ein Börsenbarometer zu setzen, das auch die F.A.S. oft empfohlen hat. Die Rede ist vom MSCI World – einem Index, der häufig etwas hochtrabend als Weltaktienbarometer bezeichnet wird. Er hat im vergangenen Jahr in Euro gerechnet fast 13 Prozent an Wert verloren. Eine ungewohnte Erfahrung für viele Anleger, die mithilfe von ETFs, also Indexfonds, auf ihn setzen.

Sicher gibt es einige, die nun grundsätzlich an der Aktienanlage zweifeln. Doch alle Erfahrung lehrt: Sobald die Weltwirtschaft wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt, werden auch die Kurse wieder steigen. Was manche zu einer spezifischeren Überlegung führt: Wäre es jetzt nicht an der Zeit, den MSCI World durch einen Index zu ersetzen, der all die Jahre im Schatten des Weltaktienbarometers stand? Sein Name klingt fast wie das Original: MSCI All Country World (ACWI).

Gravierende Unterschiede

Doch zwischen den beiden Barometern gibt es gravierende Unterschiede. Der MSCI World bildet die Wertentwicklung von rund 1500 Aktien aus 23 Industriestaaten ab. Anders als es sein Name vermuten lässt, bleiben also Aktiengesellschaften aus den Schwellenländern vollständig außen vor. Der All-Country-Index macht seinem Namen schon eher Ehre. Zwar sind auch hier keineswegs Aktien aus allen Ländern der Welt enthalten, aber doch aus wesentlich mehr Staaten: Wer nachzählt, kommt auf rund 2900 börsennotierte Unternehmen, von denen ein Teil zwar aus den gleichen 23 Industriestaaten stammt, aber eben ein anderer Teil zusätzlich aus insgesamt 24 Schwellenländern. So gesehen könnte der MSCI All Country World gerade in schwierigen Börsenzeiten ein viel besseres Investment sein als das Original. Verkörpert er doch zumindest auf den ersten Blick einen Grundgedanken jeder Geldanlage noch überzeugender – das Prinzip der Streuung. Die theoretische Idee dahinter lautet: Je mehr Aktien und je mehr Länder in einem Index enthalten sind, umso mehr sind Anleger vor Rückschlägen geschützt. Verluste in einem Land werden durch Zugewinne in einem anderen wieder ausgeglichen.

Aber stimmt das wirklich? Der praktische Vergleich zeigt, dass die Entscheidung zwischen den Indizes schwieriger ist, als sie zunächst scheint.

Denn der Blick zurück verdeutlicht: Von seinem vermeintlichen Vorteil, der größeren Streuung, hat der All-Country-Index in der Vergangenheit kaum profitiert. Betrachtet man die unterschiedlichsten Zeiträume, lässt sich erkennen, dass der MSCI World fast immer besser abschnitt als sein Pendant – wenn auch nur geringfügig. „Dies hat damit zu tun, dass die wichtigsten Aktien in beiden Barometern identisch sind“, sagt Ali Masarwah, Analyst der Fondsvergleichsplattform Envestor. In der Tat: Die größte Aktie in beiden Indizes ist das Wertpapier des iPhone-Herstellers Apple, gefolgt vom Softwareunternehmen Microsoft und dem Online-Kaufhaus Amazon.

Was zunächst erstaunt, ist bei genauerem Hinschauen wenig verwunderlich. Denn sowohl der MSCI World als auch der All-Country-Index folgen dem Prinzip der Marktkapitalisierung. Das bedeutet: Je positiver die Kursentwicklung eines Unternehmens ist und je höher die Zahl seiner frei handelbaren Aktien, desto größer ist sein Gewicht im Index. Darum steht beide Male Apple ganz vorne. Allerdings ist der jeweilige Anteil aufgrund des etwas größeren Börsenwertes aller Aktien im All-Country-Index dann doch ein wenig verschieden: In letzterem kommt Apple auf ein Gewicht von 3,7 Prozent, im MSCI World dagegen auf 4,2 Prozent.