MSCI World & Co. : Welcher Index ist für ETF-Anleger der beste?

Zweifel sind fester Bestandteil der Geldanlage. Wenn es gut läuft, fragen sich Anleger, wie lange sie diese angenehme Erfahrung noch machen werden. Und wenn es schlecht läuft, sind sie umso besorgter: War die eigene Investmententscheidung wirklich die richtige?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

2022 hat auch eine Gruppe von Anlegern Zweifel erfasst, die dieses Gefühl bislang eher nicht gewohnt waren. Die Rede ist von all jenen, die mithilfe von Indexfonds, sogenannten ETFs, auf den Weltaktienindex MSCI World gesetzt haben. Dieser Index bildet die Wertentwicklung von momentan rund 1500 Aktiengesellschaften aus 23 Industriestaaten nach und war über viele Jahre ein Anlass zur Freude. Im vergangenen Jahrzehnt und auch in der Corona-Krise hat sich der Index meist gut entwickelt und ist auf diese Weise zu einer Referenz für Anleger aus aller Welt geworden. Professionelle Fondsmanager messen sich mit ihm, Privatanleger investieren in ihn zuhauf, und auch die F.A.S. hat den MSCI World oft empfohlen.

In diesem Jahr haben der Index und alle ETFs, die ihn abbilden, allerdings fast ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt. Das ist schlechter als beispielsweise der deutsche Dax, der mit einem Minus von etwa 15 Prozent etwas weniger in die Verlustzone fiel. Manch einer fragt sich nun: Ist in Zeiten, in denen an den Finanzmärkten so viel in Bewegung ist, der MSCI World noch der richtige Index für die Anlage in Aktien aus aller Welt? Oder sollte man besser auf andere, alternative Anlagekonzepte ausweichen? Denn die gibt es: das Konzept der Gleichgewichtung beispielsweise oder das Konzept der Gewichtung nach Wirtschaftsleistung. Beides wird noch zu erklären sein.

Die Vor- und Nachteile des MSCI World

Wer die verschiedenen Möglichkeiten einschätzen möchte, muss aber zunächst einmal das Ausgangsmodell kennen. Der MSCI World, der seinen Namen übrigens vom Indexanbieter MSCI hat, folgt dem Prinzip der Marktkapitalisierung. Das heißt: Je erfolgreicher die Kursentwicklung eines Unternehmens und je höher die Zahl seiner frei handelbaren Aktien, umso größer ist dessen Gewicht im Index. Deswegen ist die Aktie des iPhone-Herstellers Apple mit etwa fünf Prozent seit Langem die wichtigste Einzelaktie im MSCI World, gefolgt von anderen Technologieaktien wie dem Softwarehersteller Microsoft oder dem Onlinehändler Amazon. „Die Aktien, die in der öffentlichen Wahrnehmung das größte Gewicht haben, dominieren auch den MSCI World“, sagt Ali Masarwah, Analyst der Fondsvergleichsplattform Envestor. „Das ist Vor- und Nachteil zugleich.“

Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer mithilfe des Index in rund 1500 Einzelaktien investiert, verteilt sein Vermögen einerseits auf viele Titel und hat andererseits dennoch die wichtigsten Aktien der Welt im Depot. Darin liegt aber auch genau der Nachteil: Das Prinzip der Marktkapitalisierung belohnt die Unternehmen, die in der Vergangenheit die beste Wertentwicklung am Aktienmarkt hatten. Das kann sich viele Jahre lohnen, geht aber nicht immer gut, wie die vergangenen Monate gezeigt haben. Da sind die Kurse von Technologieaktien erstmals seit einem langen Aufschwung deutlich gefallen, was wesentlich zur schlechten Wertentwicklung des MSCI World beigetragen hat.

Kein Zugang zu Small und Mid Caps

Nun ließe sich dies noch als das übliche Auf und Ab der Kurse abtun, die eben nicht für alle Zeit nur steigen können. Doch die Konstruktion des MSCI World bringt es mit sich, dass Anleger über ihn zwangsläufig keinen Zugang zu Titeln haben, die sich häufig besonders lohnen: Die Rede ist von sogenannten Small und Mid Caps – also von Unternehmen mit mittlerer oder gar geringerer Marktkapitalisierung. Manche dieser Unternehmen haben irgendwann so viel Erfolg, dass auch sie am Aktienmarkt zu Schwergewichten werden: Je früher Anleger in sie investieren, umso stärker profitieren sie davon. Auf diesen Effekt müssen MSCI-World-Investoren weitgehend verzichten.

Wenn man genauer hinschaut, fällt auch auf, dass der Index in einem Punkt eben kein Beispiel für eine gute Streuung ist: Trotz der 1500 verschiedenen Einzelwerte haben Aktiengesellschaften aus den USA mit einem Anteil von 70 Prozent ein enormes Gewicht im Index. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten der größte und wichtigste Börsenplatz der Welt sind. Aber es ist vermutlich nicht das, was Anleger erwarten, die in einen vermeintlichen Weltindex investieren.