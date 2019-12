Erbschaft : Der heiße Tanz ums Testament

In der vergangenen Woche habe ich Ihnen berichtet, dass Erbschaften für die Empfänger sowohl Fluch als auch Segen sein können. Heute will ich Ihnen erzählen, wie die Sache aussieht, wenn ein alter Vater sich Gedanken macht, was nach seinem Tod mit dem Vermögen passieren soll. Der Fall ist tragisch, in meinen Augen aber nicht ungewöhnlich, weil es unter jedem Dach irgendein Ach gibt, wenn es um Familie und Geld geht.

Der Vater ist 75 Jahre alt und war Arzt im Hessischen. Die Mutter ist 70 Jahre jung. Das Paar hatte zwei Kinder, wie mir die Eltern berichteten. Der eine Sohn ist vor zehn Jahren an Krebs gestorben, und der andere Sohn hat sich mit den Eltern überworfen. Er lebt mal hier, er wohnt mal da, so dass die Eltern in ständiger Sorge um den 45 Jahre alten Filius sind.