Steigende Energiekosten : So viel mehr zahlen Sie bald für Gas und Strom

Bisher gibt es die Bedrohung nur auf dem Papier. Die Preise für Heizen und für Strom steigen und steigen, aber sie machen sich in der Regel noch nicht im Geldbeutel bemerkbar. Denn abgerechnet wird derzeit noch zu alten, niedrigeren Preisen. Das wird sich ändern, und das Ausmaß wird heftig sein: Mehrkosten von über 1000 Euro im Jahr drohen.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Nebenkostenabrechnung für 2021, die viele Mieter in den nächsten Wochen zugeschickt bekommen, zeugt davon noch kaum. Die Energiepreise sind zwar gestiegen, aber relativ spät im Jahr. Der große Hammer droht im nächsten Jahr, wenn die Abrechnung für 2022 vorgelegt wird. Einige werden es schon vorher spüren. Denn die ersten Vermieter fangen jetzt an, die Vorauszahlungen für die Mietnebenkosten wegen der steigenden Energiepreise zu erhöhen. Einmal im Jahr ist das erlaubt, danach haben die Mieter zumindest bis zum nächsten Jahr Planungssicherheit. Spüren werden es auch die Hauseigentümer, die noch eine Ölheizung haben (rund ein Viertel der Haushalte) und jetzt irgendwann Heizöl nachkaufen müssen. Deren Mieter merken das über angehobene Vorauszahlungen und im nächsten Jahr mit der Nebenkostenabrechnung.

Gas-Preise haben sich mehr als verdoppelt

Wer mit Gas heizt (wie etwa die Hälfte der Haushalte) und direkt mit dem Versorger abrechnet, profitiert vielleicht noch von einer Preisgarantie aus dem vergangenen Jahr, die noch ein paar Monate gilt. Danach werden die Anbieter die Preise und damit die monatlichen Abschlagszahlungen vermutlich erhöhen. Das muss sechs Wochen vorher angekündigt werden, die Kunden können dann kündigen. Allerdings lohnt sich ein Wechsel derzeit nicht immer so wie früher. Manchmal ist der Preisanstieg beim bisherigen Versorger geringer als bei einem Wechsel zu einem Konkurrenten. Denn der bisherige Lieferant hat möglicherweise die Energiemengen schon vorher zu niedrigeren Preisen eingekauft. Der bei einem Wechsel übliche Neukundenbonus kompensiert das nicht mehr so selbstverständlich wie früher.

Besonders groß ist der Anstieg beim Gas. Die Preise haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Für eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das zu aktuellen Preisen Mehrkosten von 1400 Euro im Jahr, hat das Verbraucherportal Verivox für die F.A.S. ausgerechnet. Für ein Paar sind es noch rund 720 Euro, für einen Single 300 Euro mehr. Beim Strom fällt der Anstieg mit rund 30 Prozent etwas milder aus. Aber auch das führt zu höheren Kosten von 400 Euro für Familien, 270 Euro für Paare und 150 Euro für Alleinstehende.

Insgesamt kommen so Mehrkosten aus Gas und Strom von bis zu 1800 Euro im Jahr auf die Bürger zu. Basis sind aktuelle Durchschnittspreise der örtlichen Grundversorger sowie regionaler und überregionaler Anbieter. Da die Preise noch weiter steigen könnten, können die Mehrkosten auch noch deutlich höher ausfallen. Im Mai sind die Preise allerdings etwas gesunken, bleiben aber sehr hoch.

Staatliche Entlastungspakete kompensieren Mehrkosten nicht

Die Mehrkosten werden zum Teil durch die Entlastungspakete der Regierung gesenkt. So erhält jeder Erwachsene ein einmaliges Energiegeld von 300 Euro, das aber versteuert werden muss. Im schlimmsten Fall bleibt davon also nur etwas mehr als die Hälfte übrig. Für jedes Kind werden in diesem Jahr 100 Euro zusätzlich gezahlt, das wird aber mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Der Strompreis wird durch die Abschaffung der EEG-Umlage etwas entlastet. Die senkt die Kosten für die Familie bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden aber nur um 90 Euro, der Alleinstehende spart bei einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden sogar nur 33 Euro im Jahr.

Mehr zum Thema 1/