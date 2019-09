Beim Einkauf : Einmal Kopfrechnen, bitte!

Aktualisiert am

Große Discounter wie Aldi Süd weisen auf ihren Kassenbons kein Restgeld aus. Das erfordert einiges an Vertrauen. Doch warum verzichten sie darauf?

An der Kasse im Supermarkt soll es für viele vor allem schnell gehen. Rasch werden die Wartenden ungeduldig und grummelig. Daher greifen Barzahler oft lieber gleich zu Scheinen und bekommen nicht selten eine Vielzahl an Münzen zurück. Das Restgeld verschwindet dann häufig ebenso schnell im Geldbeutel – ohne dass es nachgezählt worden wäre. Doch ist das eine gute Idee? Denn Irren ist menschlich. Und zuweilen ist auf beiden Seiten der Kasse Kopfrechnen angesagt, auch wenn das überraschend klingen mag. So verzichten große Lebensmittelhändler darauf, das Restgeld des Kunden anzuzeigen und es auf dem Bon auszuweisen.

Ein Beispiel: der Discounter Aldi Süd. „Bargeld ist bei vielen Kunden nach wie vor sehr beliebt und wird daher zum Bezahlen des Einkaufs gerne genutzt“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Und warum fehlt das Rückgeld auf dem Bon? Platz ist doch eigentlich genug, können manche Zettel durch überbordende Werbebotschaften auch schnell mal doppelt so lang werden wie eigentlich nötig.

Im Rahmen einer möglichst schnellen Abwicklung an der Kasse werde das Rückgeld auf dem Kassenzettel nicht angegeben, weil der Kassierer andernfalls erst abwarten müsste, mit welchem Betrag der Kunde seinen Einkauf bezahlen wolle, sagt eine Sprecherin von Aldi Süd. In einem nächsten Schritt müsste dieser Betrag dann in das System eingegeben werden. Und erst daraufhin könne der Kassenzettel gedruckt werden.

Die Kunst des Hochzählens

Werden die Mitarbeiter hierfür speziell im Kopfrechnen geschult? Die Ausgabe des Wechselgelds sei tatsächlich einfacher als gedacht, heißt es von Aldi Süd. Die Berechnung des Rückgelds erfolge schon immer anhand eines einfachen Prinzips. Es werde nicht wirklich gerechnet, sondern immer nur auf den nächsthöheren möglichen Betrag hochgezählt, mit dem der Kunde bezahlen könnte. Dann werde der Unterschiedsbetrag ausgezahlt.

Im Internet ist auf den Seiten von Aldi Süd ein Gespräch mit einer langjährigen, erfahrenen Kassiererin zu finden und ein Beispiel über einen Einkauf von 15,83 Euro. Man müsse immer auf den nächsthöheren Betrag aufrunden, heißt es dort, oder konkret: Zuerst benötige man 7 Cent um auf 15,90 Euro und dann 10 Cent um auf 16 Euro zu kommen sowie schließlich zwei 2-Euro Münzen für einen Betrag von 20 Euro.

Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde 20 Euro hinlege, sei in diesem Fall am größten, sagt die Sprecherin von Aldi Süd. Selbst wenn dieser 16 Euro zahlen würde, hätte der Kassierer mit den Cent-Münzen das passende Wechselgeld schon parat. Das klingt plausibel und so gar nicht nach Zauberei.

Schnelligkeit geht vor

Aber passieren auf diese Art nicht doch mehr Fehler als mit einem Kassencomputer? „Ein erhöhtes Auftreten von Differenzen bei der Auszahlung des Wechselgeldes können wir nicht ausmachen“, sagt die Sprecherin von Aldi Süd. Ganz im Gegenteil sei das oben beschriebene einfache Prinzip für die Kunden und die geschulten Kassierer mit zum Teil jahrelanger Erfahrung zu einer gängigen, sicheren und bewährten Praxis geworden. Daher sei es aktuell nicht geplant, dies zu ändern. „Die zügige Abwicklung an der Kasse kommt auch den Kunden zugute, was uns durch diese oft bestätigt wird“, sagt die Aldi-Süd-Sprecherin.