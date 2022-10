Digitales Haushaltsbuch : Diese Apps helfen beim Sparen

Wer in diesen Zeiten sparen will, der muss erst einmal wissen, wofür er sein Geld überhaupt ausgibt. So ungefähr weiß das wohl jeder, aber gerade die kleinen Beträge können sich bis zum Monatsende ganz schön summiert haben. Hier mal ein Coffee to go oder ein Brötchen vom Bäcker, da mal im Parkhaus geparkt oder ein U-Bahn-Ticket gelöst, mal ein Parfum im Drogeriemarkt gekauft oder ins Kino gegangen: Gerade, wer viel mit Bargeld bezahlt, der kann am Ende nicht mehr nachvollziehen, wo es hingewandert ist. Doch nur mit einer guten Übersicht entdeckt man Einsparpotentiale.

Wer immer mit Karte zahlt, hat die Ausgaben zumindest auf seinem Kontoauszug erfasst. Aber aufsummiert und geordnet nach Kategorien wie Lebensmittel, Geschenke, Restaurantbesuche oder Reisen sind sie deswegen noch nicht. Das ist aber hilfreich, wenn man sparen will. Das lässt sich am besten in einem Haushaltsbuch umsetzen. Drei Wege kommen dabei infrage: klassisch auf Papier, auf dem Computer über Tabellenprogramme wie Excel, Numbers von Apple oder spezielle Haushaltsbuchprogramme wie Starmoney, Alf-Banco oder Moneyplex. Oder auf dem Handy mithilfe von Apps.