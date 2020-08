Währung im Aufschwung : Die neue Stärke des Euros

Europas Währung gewinnt an Wert. Die EU zeigt in der Corona-Krise Einigkeit und die amerikanische Notenbank ändert ihre Politik. Was heißt das für deutsche Anleger?

Der Yellowstone National Park mit seinen beeindruckenden Wasserfällen und Geysiren ist wohl der bekannteste Nationalpark der Vereinigten Staaten. Knapp eine halbe Stunde Autofahrt entfernt vom Parkeingang befindet sich die Jackson Lake Lodge. Sie ist nur in einer ganz speziellen Welt sehr bekannt, der Welt der Notenbanker. Hier vor der majestätischen Kulisse der Rocky Mountains treffen sie sich jedes Jahr im Spätsommer zusammen mit Ökonomen und Geschäftsbankern zu einem wichtigen Meinungsaustausch.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Coronabedingt wurde das Treffen ins Internet verlegt. An Bedeutung hat es dadurch nicht verloren, wenn man von der Wichtigkeit der persönlichen Begegnung einmal absieht. Auch in diesem Jahr sorgte es für Aufsehen. Am Donnerstag sprach der amerikanische Notenbank-Präsident Jerome Powell – und kündigte eine kleine Revolution an, die aber gar nicht sofort erkennbar ist.